Königsbrunn Das bedeutet der Umbau der Eisarena in Königsbrunn für Festivalgänger und Eishockeyfans

Videoleinwand und VIP-Bereich: Wie blickt der EHC Königsbrunn auf die Eishallen-Sanierung? Das sagt der Vorsitzende Tim Bertele - und so sieht der Zeitplan aus.