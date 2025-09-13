Icon Menü
Umbau der Eishalle in Königsbrunn: Zeitplan und was Festivalbesucher und Eishockeyfans erwarten können

Königsbrunn

Das bedeutet der Umbau der Eisarena in Königsbrunn für Festivalgänger und Eishockeyfans

Videoleinwand und VIP-Bereich: Wie blickt der EHC Königsbrunn auf die Eishallen-Sanierung? Das sagt der Vorsitzende Tim Bertele - und so sieht der Zeitplan aus.
Von Marco Keitel
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Königsbrunner Eis wird am 20. September wieder gespielt, die Arbeiten drumherum ziehen sich noch einige Monate.
    Auf dem Königsbrunner Eis wird am 20. September wieder gespielt, die Arbeiten drumherum ziehen sich noch einige Monate. Foto: Marcus Merk

    Zwei Männer arbeiten auf einer roten Hebebühne in mehreren Metern Höhe, andere sind am Hintereingang der Halle im Einsatz. Vergangenes Jahr wurde die Pharmpur-Eisarena in Königsbrunn zur Baustelle - und noch ist sie eine. Der Brandschutz war nicht mehr auf dem aktuellen Stand, das Gebäude musste, wie berichtet, plötzlich vorübergehend dicht gemacht werden. Die Betreibergesellschaft FSK (Freizeit-, Sportstätten- und Kulturgesellschaft mbH Königsbrunn) nutzt die Gelegenheit, um auch technisch und energetisch zu sanieren und etwas umzubauen. Kommendes Jahr soll die Renovierung abgeschlossen werden. Davor stehen noch einige Arbeiten an. Worauf Eishockeyfans sich einstellen können, weiß Tim Bertele, Vorsitzender des EHC Königsbrunn.

