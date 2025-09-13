Das bedeutet der Umbau der Eisarena in Königsbrunn für Festivalgänger und Eishockeyfans

Zwei Männer arbeiten auf einer roten Hebebühne in mehreren Metern Höhe, andere sind am Hintereingang der Halle im Einsatz. Vergangenes Jahr wurde die Pharmpur-Eisarena in Königsbrunn zur Baustelle - und noch ist sie eine. Der Brandschutz war nicht mehr auf dem aktuellen Stand, das Gebäude musste, wie berichtet, plötzlich vorübergehend dicht gemacht werden. Die Betreibergesellschaft FSK (Freizeit-, Sportstätten- und Kulturgesellschaft mbH Königsbrunn) nutzt die Gelegenheit, um auch technisch und energetisch zu sanieren und etwas umzubauen. Kommendes Jahr soll die Renovierung abgeschlossen werden. Davor stehen noch einige Arbeiten an. Worauf Eishockeyfans sich einstellen können, weiß Tim Bertele, Vorsitzender des EHC Königsbrunn.
Königsbrunn
