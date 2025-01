Unbekannte brechen in ein Einfamilienhaus ein

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist im Bobinger Stadtteil Straßberg eingebrochen worden. Am Freitag zwischen 11 und 15 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Gerhard-Höllerich-Ring ein. Der oder die Täter entwendeten mehrere Gegenstände.

Die Unbekannten richteten in Straßberg einen Schaden von rund 5000 Euro an

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch geklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (AZ)