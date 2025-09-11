Bauwagen an den Leonhard-Wagner-Schulen brennt

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag offenbar den Lewazi-Bauwagen auf dem Gelände des Leonhard-Wagner-Schulzentrums in Schwabmünchen angezündet. Die Feuerwehr wurde gegen 2.10 Uhr zu dem Brand gerufen. Der Bauwagen gehört dem Leonhard-Wagner-Zirkus, einem schulübergreifenden Projekt der drei weiterführenden Schulen. Da zunächst gemeldet wurde, der Zirkus-Wagen befände sich in unmittelbarer Nähe zum Schulgebäude, rückte die Feuerwehr Schwabmünchen mit vier Einsatzfahrzeugen und 20 Kräften an.

Feuerwehr bringt Brand schnell unter Kontrolle

Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, dennoch entstand ein Totalschaden. Der Wagen stand ursprünglich vor der Dreifachturnhalle und erst seit Mittwochvormittag auf dem Schulgelände bei der Mittelschule, nachdem mehrere Schwabmünchner Unternehmen diesen aufbereitet hatten. Ein Großaitinger Bauunternehmen hatte dem Zirkusprojekt den Bauwagen zur Verfügung gestellt, zwei Schwabmünchner Firmen renovierten ihn von Grund auf. Die Idee des Bauwagens, so Armin Mattler, Lehrer am Leonhard-Wagner-Gymnasium und „Lewazi-Chef“, war, diesen als feste Einrichtung auf den Pausenhöfen zu platzieren, damit sich die Schüler Jonglier-Material für die Pause ausleihen können. Insbesondere sollten die Einräder dort ihren Platz finden. „Wir veranstalten regelmäßig Jonglier-Einrad-Akrobatik-Tage, die großen Anklang bei den Kindern und Jugendlichen finden. Der Bauwagen sollte dabei fester Bestandteil werden, um das Material zu lagern“, erzählt Mattler. Nun ist der Wagen unbrauchbar.

Unbekannte haben wohl zunächst einen Reifen angezündet

Unbekannte müssen, ersten Ermittlungen zufolge, in der Nacht vorsätzlich ein Feuer am Reifen des Bauwagens gelegt haben, woraufhin dieser geplatzt ist. Das Feuer hat sich dann ausgebreitet. Der Innenraum wurde zwar kaum in Mitleidenschaft gezogen, dennoch ist der Wagen nicht mehr nutzbar. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden bei rund 6.000 Euro, die Polizeiinspektion hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandstiftung aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.