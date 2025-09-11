Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Unbekannte setzen Bauwagen am Leonhard-Wagner-Schulzentrum in Flammen

Schwabmünchen

Bauwagen an den Leonhard-Wagner-Schulen brennt

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer gelegt. Die Polizei Schwabmünchen sucht Zeugen.
Von Britta Schaller
    • |
    • |
    • |
    Unbekannte haben ein Feuer gelegt und den Lewazi-Bauwagen am Schwabmünchner Schulzentrum angezündet und massiv beschädigt.
    Unbekannte haben ein Feuer gelegt und den Lewazi-Bauwagen am Schwabmünchner Schulzentrum angezündet und massiv beschädigt. Foto: Britta Schaller

    Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag offenbar den Lewazi-Bauwagen auf dem Gelände des Leonhard-Wagner-Schulzentrums in Schwabmünchen angezündet. Die Feuerwehr wurde gegen 2.10 Uhr zu dem Brand gerufen. Der Bauwagen gehört dem Leonhard-Wagner-Zirkus, einem schulübergreifenden Projekt der drei weiterführenden Schulen. Da zunächst gemeldet wurde, der Zirkus-Wagen befände sich in unmittelbarer Nähe zum Schulgebäude, rückte die Feuerwehr Schwabmünchen mit vier Einsatzfahrzeugen und 20 Kräften an.

    Feuerwehr bringt Brand schnell unter Kontrolle

    Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, dennoch entstand ein Totalschaden. Der Wagen stand ursprünglich vor der Dreifachturnhalle und erst seit Mittwochvormittag auf dem Schulgelände bei der Mittelschule, nachdem mehrere Schwabmünchner Unternehmen diesen aufbereitet hatten. Ein Großaitinger Bauunternehmen hatte dem Zirkusprojekt den Bauwagen zur Verfügung gestellt, zwei Schwabmünchner Firmen renovierten ihn von Grund auf. Die Idee des Bauwagens, so Armin Mattler, Lehrer am Leonhard-Wagner-Gymnasium und „Lewazi-Chef“, war, diesen als feste Einrichtung auf den Pausenhöfen zu platzieren, damit sich die Schüler Jonglier-Material für die Pause ausleihen können. Insbesondere sollten die Einräder dort ihren Platz finden. „Wir veranstalten regelmäßig Jonglier-Einrad-Akrobatik-Tage, die großen Anklang bei den Kindern und Jugendlichen finden. Der Bauwagen sollte dabei fester Bestandteil werden, um das Material zu lagern“, erzählt Mattler. Nun ist der Wagen unbrauchbar.

    Unbekannte haben wohl zunächst einen Reifen angezündet

    Unbekannte müssen, ersten Ermittlungen zufolge, in der Nacht vorsätzlich ein Feuer am Reifen des Bauwagens gelegt haben, woraufhin dieser geplatzt ist. Das Feuer hat sich dann ausgebreitet. Der Innenraum wurde zwar kaum in Mitleidenschaft gezogen, dennoch ist der Wagen nicht mehr nutzbar. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden bei rund 6.000 Euro, die Polizeiinspektion hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandstiftung aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden