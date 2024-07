75-Jährige muss nach Unfall ins Krankenhaus

Zu einem Unfall ist es am Dienstagnachmittag in der Augsburger Straße in Großaitingen gekommen. Eine 35-jährige Frau wollte laut Polizei um 17.50 Uhr mit ihrem Auto von einer Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah sie ein herannahendes Auto. Es kam zum Zusammenstoß. Die 75-jährige Fahrerin des anderen Autos erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 16.000 Euro geschätzt. Die Polizei Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. (AZ)

