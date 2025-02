Autofahrer prallt gegen mehrere Schilder und einen Baum

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers hat sich in der Nacht auf Samstag, 1. Februar, am Ortseingang von Langenneufnach ein Unfall ereignet. Ein Mann fuhr von Wolmetshofen kommend gegen 1.20 Uhr Richtung Langenneufnach. Am Ortseingang kam er von der Straße ab und prallte mit seinem Wagen gegen mehrere Verkehrsschilder und das Ortsschild, ehe das Auto an einem Baum zum Stehen kam. Die Staatsstraße 2026 musste mit Unterstützung der Feuerwehr Langenneufnach gesperrt werden. Der Unfallverursacher kam leicht verletzt ins Krankenhaus nach Bobingen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. (AZ)

