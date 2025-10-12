Icon Menü
Unfall Mickhausen: Überholmanöver endet mit Verletzten im Krankenhaus

Mickhausen

Unfall in Mickhausen: Zweiradfahrer und Sozius verletzt

Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden.
    Ein Unfall mit zwei Verletzten hat sich am Samstag in Mickhausen ereignet.
    Ein Unfall mit zwei Verletzten hat sich am Samstag in Mickhausen ereignet. Foto: Stefan Puchner, dpa, Symbolbild

    Zwei Männer sind bei einem Unfall in Mickhausen verletzt worden und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der 25-Jährige und sein Sozius waren am Samstag, 11. Oktober, gegen 15.30 Uhr auf der Schmutterstraße in Mickhausen ortsauswärts unterwegs. Der Fahrer wollte ein Auto überholen, das gerade dabei war, nach links in eine Hofeinfahrt abzubiegen und ordnungsgemäß blinkte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Kraftrades sowie sein Sozius wurden mit Schnitt- und Schürfwunden ins Uniklinikum Augsburg sowie das Krankenhaus Bobingen eingeliefert. Die Auto-Fahrerin blieb unverletzt. (AZ)

