Junger Mann fährt nach Zusammenstoß weiter

Zu einer Unfallflucht ist es in Schwabmünchen gekommen. Am Freitag, 30. August, war laut Polizei gegen 17.30 Uhr eine 40-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2027 von Hiltenfingen kommend in Richtung Schwabmünchen unterwegs. An der Abzweigung zur Südspange querte ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer unmittelbar vor der Frau ihren Fahrstreifen, um nach links abzubiegen. Die 40-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei kollidierte die Front ihres Autos mit dem rechten Heck des anderen Unfallbeteiligten. Der unbekannte Unfallbeteiligte entfernte sich laut Polizei daraufhin von der Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß kam es unter anderem zum Bruch der hinteren rechten Heckleuchte des Autos des flüchtenden Verkehrsteilnehmers. Die Geschädigte beschreibt dessen Fahrzeug als älteren, dunklen Kombi, vermutlich VW Passat, mit einem Augsburger Kennzeichen. Den männlichen Fahrer mit dunklen Haaren schätzt sie auf Anfang 20. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)