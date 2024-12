Talente und Torjäger in unserer Elf der Vorrunde

In der bisherigen Fußball-Saison ist einiges passiert im südlichen Landkreis. In der Landesliga ist der TSV Schwabmünchen dank eines herausragenden Torhüters und vieler guter Offensivspieler auf Aufstiegskurs. In der Bezirksliga haben junge Spieler aus Bobingen und Königsbrunn auf sich aufmerksam gemacht. In der Kreisliga sticht ein Dribbelkünstler genauso hervor, wie mehrere Akteure des souveränen Tabellenführers Lagerlechfeld.

An Schwabmünchens Torhüter führt kein Weg vorbei

Fabio Zeche (TSV Schwabmünchen): An ihm führt kein Weg vorbei. Zeigt sich als sicherer Rückhalt. Reaktionsschnell stark auf der Line und konsequent beim Rauslaufen, Zeche ist ein kompletter Torhüter mit einer besonderen Stärke: Egal wie brenzlig, Fabio Zeche kann immer angespielt werden und behält dabei auch unter Druck einen kühlem Kopf.

Ein 18-jähriger Hoffnungsträger in der Abwehr

Peter Sachse-Scholz (SpVgg Lagerlechfeld): Der 26-Jährige zählt zu den „Vielspielern“ bei den Lechfeldern. Kommt in dieser Saison bereits auf 19 Einsätze. Sorgt für eine stabile Abwehr und ist einer der Verantwortlichen, dass der Aufsteiger bei den Gegentoren einen guten Mittelfeldplatz belegt. Brachte es bisher auf einen Assist und schaffte es einmal in die „Elf der Woche“.

Finn Schmutterer (TSV Bobingen): Der 18-jährige Finn Schmutterer ist ein Talent aus der eigenen Jugend des TSV Bobingen. Mittlerweile ist er bereits ein wichtiger Faktor im Prunkstück des Landesliga-Absetigers, der Abwehr. Schnell hat er sich mit seinen, für einen so jungen Spieler bemerkenswert sicheren, Aktionen einen Stammplatz in der Bobinger Defensive erkämpft. Gefehlt hat er meist nur wegen Krankheit oder Verletzung. Ein Hoffnungsträger für die Zukunft. Ein Einsatz in der „Elf der Woche“.

Emre Cevic (FC Königsbrunn): Einer der offensivsten Verteidiger der Bezirksliga Süd. Lässt hinten nichts anbrennen und hat einen unwiderstehlichen Drang nach vorne. Schlägt mit Abstand die meisten Flanken beim FC Königsbrunn. Spielte bereits in Schwabmünchen und in Bobingen. Hat in dieser Saison schon drei Treffer erzielt und beackert „seine linke Seite“ äußerst effektiv Ist beim FC in der Startelf gesetzt. In dieser Saison einmal in der „Elf der Woche“.

Finn Schmutterer (in blau) ist erst 18 Jahre alt, aber in Bobingens Abwehr gesetzt. Foto: Rudi Fischer

Dribbelkünstler und Dauerläufer im Mittelfeld

Simon Wilde (SpVgg Lagerlechfeld): Der Kapitän ist aus dem Team der „Lechfeldhasen“ nicht wegzudenken. Als absoluter „Dauerläufer“ stand er in allen 20 Saisonspielen auf dem Platz. Mit zwei Toren und einem Assist hat er auch Zählbares fabriziert. Er zählt zu den absoluten Leistungsträgern im Team und ist der verlängerte Arm von Spielertrainer Daniel Raffler.

Simon Paulus (TSV Schwabmünchen): Kickte vor einem Jahr noch in der Kreisliga und ist jetzt ein Leistungsträger in der Landesliga. Ist mit seinen „Krakenbeinen“ ein unbequemer Zweikämpfer und starker Balleroberer und macht sich dann auf den Weg nach vorne, wo er inzwischen auch erfolgreich (sechs Tore, drei Vorlagen) ist. Macht dabei mehr Kilometer als jeder Bierlaster auf seiner wöchentlichen Tour.

David Schmid (ASV Hiltenfingen): Der Dribbelkünstler im offensiven Mittelfeld zieht immer mehrere Gegenspieler auf sich und kann oft nur durch Fouls gestoppt werden. Mit seinen 21 Jahren und seiner Ausbildung in der Jugend des FC Augsburg und des TSV Schwabmünchen ist er ein Unterschiedsspieler in der Kreisliga. Das hat er mit seinen fünf Toren und vier Torvorlagen in dieser Herbstrunde unter Beweis gestellt, keiner seiner Mitspieler hat öfter getroffen. David Schmid ist so etwas wie der „Kreisliga-Musiala“.

Paul Simler (TSV Bobingen): Er ist der „Aggressive Leader“ beim TSV Bobingen. Er ist da wo es brennt. Lenkt die Mannschaft und übernimmt Verantwortung auf dem Platz. In Abwesenheit von Kapitän Hüseyin Tomakin trägt er die Kapitänsbinde. Als „Kopfballungeheuer“ ist er immer wieder der Mann für die wichtigen Tore. Brachte es in dieser Saison auf zwei Tore und einen Assist. Ist einmal in der „Elf der Woche“ aufgetaucht.

Ein Youngster, ein Allrounder und ein Knipser im Angriff

Luca Sommer (FC Königsbrunn): Ein eiskalter Vollstrecker. Traf in dieser Spielzeit bereits elfmal und ist fünfter in der Bezirksliga Torjägerliste. Dazu ist er mit vier Assists auch durchaus mannschaftsdienlich. Der 20-Jährige ist ein Garant für wichtige Tore in Königsbrunn. Kommt bereits auf sechs Nominierungen für die „Elf der Woche“.

Maik Uhde (TSV Schwabmünchen): Ist der Topscorer (acht Tore, elf Vorlagen) nun Stürmer oder doch im Mittelfeld? Eigentlich war er mal Innenverteidiger. Und eigentlich ist es egal auf welcher Position Maik Uhde spielt, er hat in den vergangenen Jahren bewiesen, das er überall auf dem Spielfeld eine Topleistung bringt. Außer im Tor, da war er noch nie. Aber man so ja nie „Nie“ sagen.

Bastian Renner (SpVgg Langerringen): Der 29-Jährige ist seit fünf Spielzeiten die Sturmspitze der SpVgg und hat in 167 Spielen 133 Tore erzielt. (Torquote 0,8). In der laufenden Saison hat er in acht Spielen elf Mal getroffen. Damit liegt er knapp hinter seinem Stürmerkollegen Lukas Müller, der 13 Tore in 14 Spielen aufweisen kann. Doch die von jeder Abwehr gefürchtete Torgefährlichkeit und Kopfballstärke gibt Bastian Renner zusammen mit seiner Bayernliga-Erfahrung beim TSV Schwabmünchen den Vorzug. Als Sturmduo sind beide zusammen ein Schrecken für jeden Gegner.

Luca Sommer hat im Angriff in der Bezirksliga mit elf Treffern überzeugt. Foto: Elmar Knöchel

Auf der Ersatzbank ist viel Offensivpotenzial

David Breuer (SpVgg Langerringen): Im defensiven Mittelfeld räumt der 32 Jahre alte Routinier gründlich auf und ordnet den Spielaufbau nach vorne. Seine Spezialitäten sind aber Freistöße und Eckbälle. Aus diesen Standards erzielt er oft direkte Tore, aber besonders profitieren seine Stürmer davon. 110 Assists und 64 Tore in 234 Spielen belegen dies deutlich. In der laufenden Saison hat er alle 16 Spiele bestritten und dabei zehn Torvorlagen gegeben und drei Tore selbst erzielt. Dabei hat er auch eine Ecke direkt ins Kreuzeck gezirkelt. Er ist für die SpVgg so wichtig, wie es Toni Kroos für die Nationalelf war.

Gabriel Merane (TSV Schwabmünchen): Mit elf Toren der aktuelle Toptorjäger in Schwabmünchen. Und trotzdem nur auf der Bank - das zeigt, wie stark die Mannschaft ist. Extrem quirlig und vor allem extrem ehrgeizig. Treibt seine Gegner oft im Eins-gegen-Eins in den Wahnsinn. Oder zu Foulspielen.

Benedikt Schaffner (SpVgg Langerringen): Der langjährige Stammspieler hat sich in der Herbstrunde der Kreisliga als unverzichtbarer Leistungsträger an der rechten Außenbahn profiliert. Er legte sämtliche gegnerischen Stürmer, einschließlich Sascha Mölders, an die Kette und unterstützte mit seinem Offensivdrang und seiner Kopfballstärke den Angriff. Zwei Tore erzielte er dabei selbst.

Maximilian Krist (TSV Schwabmünchen): Ohne einen Teil des Schwabmünchner Flügelspiel kann es keine „Elf der Vorrunde“ geben. die Auswahl ist schwer, am Ende schafft es Kirst auf die Bank, weil er vielleicht der kompletteste Flügelspieler der Schwarz-Weißen ist und Offensivgefahr mit defensiver Verantwortung am Besten kombiniert.