2,50-Euro-Wein gestohlen: Polizei schnappt betrunkenen Ladendieb

2,5: Diese Zahl trifft im Fall eines Ladendiebstahls in Untermeitingen gleich zweimal zu. 2,50 Euro kostete der Wein, den ein Mann stehlen wollte. 2,56 Promille betrug die Atemalkoholkonzentration des Diebes. Am Mittwoch befand sich der 31-Jährige in einem Supermarkt im Donauring. Um 15.10 Uhr wurde er laut Polizei von einem Mitarbeiter des Supermarkts dabei beobachtet, wie er eine Flasche Wein in seinem mitgeführten Rucksack versteckte und an der Kasse lediglich zwei Bierdosen bezahlte. Darauf angesprochen händigte der Mann zwar die Weinflasche im Wert von 2,50 Euro aus, ergriff dann aber die Flucht. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und ergriff den Mann. Die Polizei teilt mit: „Wie sich herausstellte, hatte der Mann eigentlich keinen Bedarf an weiteren alkoholischen Getränken, denn er wies bereits eine Atemalkoholkonzentration von 2,56 Promille auf“. Die Polizei Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen des Ladendiebstahls aufgenommen. (mjk)

