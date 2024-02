Untermeitingen

vor 17 Min.

"60 Jahre Krieg und Frieden": Das Geheimrezept für eine lange Ehe

Plus Das Ehepaar Richter feiert zusammen Diamanthochzeit. Wie sie es trotz Streit geschafft haben, 60 Jahre zusammenzubleiben.

Von Kristina Orth

Wilfried Richter ist 80 Jahre, seine Frau Hermine 79 Jahre alt. Wilfried sagt dazu "60 Jahre Krieg und Frieden". Das Geheimrezept für eine lange Ehe liegt auch in der Auseinandersetzung miteinander, nicht nur in der Harmonie. Was eine langjährige Ehe noch auszeichnet.

Beide verbindet ein bewegtes Leben. "Wir haben es nicht immer leicht gehabt, wir haben viel arbeiten müssen im Leben", sagt Wilfried Richter. Für das Haus in Untermeitingen hätten er und seine Frau beide hart angepackt. Zwar haben sie es von der Schwiegermutter übernommen, mussten aber viel renovieren. Vom Dach über die Türen. Möglich war das finanziell, weil beide gearbeitet haben. Hermine Richter war viele Jahre in der Fertigung bei Osram in Schwabmünchen tätig.

