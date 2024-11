An der Arbeitsstelle fürs Leben gefunden                          

Sie gehören zu den Neubürgern Untermeitingens, die hier ihren Ruhestand verbringen. Christine und Georg Galonska sind 2017 von München hergezogen und haben sich in der Teutonenstraße ein Haus gekauft. Hier feiern sie nun ihre goldene Hochzeit und dazu gratulierte ihnen auch Bürgermeister Simon Schropp. Christine Galonska ist waschechte Münchnerin und auch ihre Eltern sind schon an der Isar geboren. Georg Galonska kam 1959 als Siebenjähriger mit den Eltern aus Stöblau in Oberschlesien über die Aufnahmeeinrichtung für Spätaussiedler in Geretsried in die bayerische Landeshauptstadt.

Lange für das Haus in Untermeitingen gespart

Gefunden haben sich die beiden an der gemeinsamen Arbeitsstelle der Firma Bussmann in München, welche hydraulische Pressen herstellte. Die damals 17-jährige Christine war für die Ausgabe der Essensmarken zuständig und kam so mit Georg Galonska in Kontakt. „Anfangs fand ich ihn sehr arrogant, aber das änderte sich bald“, sagt sie. Schon ein Jahr später wurde in der evangelischen Kirche in Schwabing geheiratet. Ihr Mann, der katholisch ist, hatte eigentlich schon die Theatinerkirche in der Altstadt ausgesucht, aber dort wurde damals noch eine Mischehe abgeIehnt. Später wechselte das Ehepaar gemeinsam zur Firma Siemens am Wittelsbacher Platz. Sie arbeitete wegen der beiden Kinder halbtags und er war 40 Jahre lang in der Bilanzbuchhaltung und im Controlling tätig und ging mit 63 Jahren in Rente. „Wir haben in unserer Mietwohnung lange gespart und lange gesucht, bis wir ein geeignetes Haus auf dem Land gefunden haben, das wir uns auch leisten konnten. Hier in Untermeitingen hat alles gepasst und wir leben sehr gerne hier“, sagen beide.

Nun konnten sie sich auch ihren langersehnten Wunsch nach einem Hund erfüllen und die schwarze Labrador-Retriever-Hündin Perri ist jetzt ein Familienmitglied. Die Kinder- und Schwiegerkinder mit den fünf Enkeln haben es aus München nicht weit für die häufigen Besuche. „Die dreijährige Hundeschule und Ausbildung haben uns ganz ausgefüllt, sodass wir uns noch keinem Verein angeschlossen haben, aber beim Gassigehen trifft man viele Leute“, sagen die Galonska´s zufrieden. Außerdem geht Christine Galonska zweimal in der Woche als Lesepatin in die Grundschule. „Untermeitingen ist ein ganz toller Ort und es war die richtige Entscheidung, hierher zu ziehen“, sagt das Paar. Ihr 50-jähriges Ehejubiläum feiern sie im Kreise der Familie.