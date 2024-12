Autodiebstahl geht schief

Zwei junge Männer versuchten am Sonntag gegen 05.40 Uhr ein Auto aus einem privaten Grundstück in der Ulrichstraße in Untermeitingen zu entwenden, wie die Polizei mitteilt. Zunächst gelang ihnen der Zugriff auf das Fahrzeug, weil dieses nicht abgeschlossen war und sich der Schlüssel im Innenraum befand. Allerdings schaffte es der 18-jährige Fahrer vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nicht den Wagen auf die Straße zu steuern. Nachdem er gegen eine Hauswand fuhr, ließen die beiden Männer das Auto stehen und entfernten sich zu Fuß in Richtung Bahnhof. Der Eigentümer des Autos hatte den Vorfall bemerkt und verständigte die Polizei, welche die beiden Männer kurz darauf ergreifen konnte. Der 18-Jährige wies eine Alkoholisierung von 1,12 Promille auf. Sein 22-jähriger Begleiter hatte 0,98 Promille. Der konkrete Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieses versuchten Diebstahls eines Kraftwagens sowie eines Hausfriedensbruchs aufgenommen. Eine Trunkenheit im Verkehr scheidet aus, da das Auto ausschließlich auf Privatgrund bewegt wurde. (AZ)

