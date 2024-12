Autofahrer wird mit 1,14 Promille in Untermeitingen gestoppt

Alkoholisiert im Auto unterwegs gewesen ist ein 39-Jähriger. Am Sonntag gegen 23.15 Uhr wurde er laut Polizei in der Lechfelder Straße in Untermeitingen einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei der ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,14 Promille ergab. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten laut Polizei sicher. Sie brachten den 39-Jährigen zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Die Polizei Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Trunkenheit im Verkehr aufgenommen. (mjk)

