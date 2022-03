Untermeitingen/Charkiw

Von Charkiw nach Untermeitingen: "Es war eine Fahrt ins Ungewisse"

Plus Natalia Khrystenko lebte in der ukrainischen Stadt Charkiw. Elf Tage lang war sie auf der Flucht. Nun ist das Ankerzentrum Untermeitingen ihre vorläufige Bleibe.

Von Paula Binz

Die ersten drei Minuten sind die schlimmsten. Wenn man mitten in der Nacht durch Explosionen aufwacht und langsam realisiert, dass vor der eigenen Haustür Krieg herrscht. So beschreibt Natalia Khrystenko die Nacht auf den 24. Februar. Gemeinsam mit ihrem Sohn und ihren Eltern lebte die 36-Jährige in einem Hochhaus in Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Nach etwa zehn Stunden starb die Hoffnung, dass die Explosionen bald aufhören werden. Dann begann die tagelange Flucht.

