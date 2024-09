Die Vielfalt gibt den Ton in der musikalischen Bildung an

Kurz nach den Sommerferien dürfen sich die Kinder der Grundschule Untermeitingen am Freitag auf ein ganz besonderes musikalisches Erlebnis freuen. Die Rektorin Christiane Reismüller hat nach 2014 zum zweiten Mal „Bozen Brass“ aus Südtirol eingeladen, um an der Schule ein Konzert zu geben. Das sechsköpfige Ensemble, das bei vielen Brass-Festivals und Konzertveranstaltern in verschiedenen Ländern anzutreffen ist, beschreibt seine Stilrichtung selbst so: Von Barock bis Blues. Genau diese Vielfalt möchte Christiane Reismüller den Schulkindern vermitteln. „Sie erfahren dadurch, wie viele unterschiedliche Stilrichtungen es gibt. Diese Offenheit ist die beste Form der musikalischen Bildung.“

Der Kontakt entstand in der Studienzeit

Die Basis für den Kontakt zu den Musikern legte Reismüller während ihrer Studienzeit am Leopold Mozart Konservatorium in Augsburg in den 80er Jahren. Anton Ludwig Wilhalm, der seit 1993 Mitglied bei „Bozen Brass“ ist, studierte dort zur selben Zeit Trompete und kehrte nach weiteren Studienaufenthalten in Deutschland Anfang der 90er Jahre nach Südtirol zurück. Seitdem stand Christiane Reismüller mit ihm in Kontakt, bis sich 2014 eine erste Gelegenheit für ein Wiedersehen in Untermeitingen bot. Wilhalm ist Musikschulleiter im Engadin in der Schweiz und unterrichtet zusätzlich in Eppan an der Weinstraße in Südtirol.

Mit „Bozen Brass“ tritt er unter anderem im deutschsprachigen Raum auch oft in Schulen auf, um Kindern die große Bandbreite an Instrumenten – von Blasinstrumenten über Gitarre, Schlagzeug und Akkordeon bis hin zum Gesang – sowie unterschiedliche Stilrichtungen in der Praxis näherzubringen. „Kinder sollten viele verschiedene Instrumente ausprobieren und sehen, ob und welches ihnen am meisten Spaß macht. Es ist eine große Bereicherung, wenn sie ein Instrument lernen dürfen.“ Für nächstes Jahr plant Wilhalm zusammen mit Schauspielern ein weiteres Projekt für Schulen. „Ein Instrument in einem Orchester zu spielen, ist tatsächlich wie im Theater: Die Auftritte bereiten Freude, und man bekommt Bestätigung. Dadurch stärkt man auch das Selbstbewusstsein.“

Musikalische Bildung ist Allgemeinbildung“ Christiane Reismüller, Schulleiterin

Christiane Reismüller hat seit ihrer Studienzeit ein großes Netzwerk mit vielen weiteren Kontakten für die Musikfortbildung der Schulkinder aufgebaut und gepflegt, bis hin zum Orchester des Staatstheaters Augsburg. Auch von der Gemeinde Untermeitingen erfährt sie viel Unterstützung. „Ich hoffe, dass künstlerische Fächer wie Musik auch weiterhin einen so großen Stellenwert behalten wie bisher, denn musikalische Bildung ist Allgemeinbildung: Sie ist bereichernd für Herz und Verstand.“