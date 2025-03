Erfolgreicher Abschluss des Christkindlmarktes

Mit einem sehr guten Ergebnis konnte der Christkindlmarkt 2024 in Untermeitingen abgeschlossen werden. In einer Nachbesprechung verkündete die Organisatorin Siggi Bauer einen Reinerlös in Höhe von 11.700 Euro, der im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent gesteigert werden konnte. Die Summe wird nun für vier bedeutende soziale Projekte verwendet. Ein beträchtlicher Teil des Erlöses wird dem Sozialausschuss der katholischen Kirche in Untermeitingen zugutekommen, um Bedürftige zu unterstützen. Ebenfalls werden die Lechfelder Tafel, die Schönebeck Stiftung „Zukunft für Kinder“ und die Bolivienhilfe von Pater Georg finanziell gefördert. Die Initiatoren des Christkindlmarktes konnten in den 38 Jahren ihres Bestehens bereits insgesamt 238.152 Euro an soziale Einrichtungen überreichen. Der Erlös ist das Resultat des engagierten Einsatzes örtlicher Vereine, die während des vorweihnachtlichen Marktes auf dem Rathausplatz Speisen und Getränke verkauften. Der nächste Christkindlmarkt ist bereits für den 14. Dezember geplant, und die Organisatoren hoffen auf eine ebenso erfolgreiche Veranstaltung wie in den vergangenen Jahren.

