Faschingsgesellschaft Imhofia hat eine neue Präsidentin

Tanja Merz löst in Untermeitingen Monika Osterried ab. Was sich im kommenden Fasching verändert.

Nach 18 Jahren hat Präsidentin Monika Osterried von der Faschingsgesellschaft Imhofia Untermeitingen ihr Zepter an Tanja Merz weitergegeben.

Traditionell wird die Jahreshauptversammlung jährlich am 11. November abgehalten. Bereits jetzt hat sich der Verein entschieden, mit Neuwahlen für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, damit sich die neue Formation zusammenfinden und mit neuen Ideen in die kommende Saison gehen kann. Ein Neuling ist Merz nicht, denn als Trainerin für die kleine Garde und den Jugendshowtanz hat sich die neue Vorsitzende einen Namen gemacht. In diesem Jahr hat Merz auch schon an der Zusammenstellung und der Umsetzung des Programms erheblich mitgewirkt. Neben ihr sorgen die Vizepräsidenten, der weitere Vorstand sowie die Trainerteams dafür, dass zur Faschingszeit, die mit vielen verschiedenen Auftritten und Einlagen verbunden ist, gut über die Bühne geht.

Wieder mit aktiven Tänzerinnen

Bevor es jedoch zur Wahl kam, gab Monika Osterried noch ihren Jahresbericht über die jüngste "unbeschwerte, fröhliche Narrenzeit" ab. Das Bühnenbild der Sitzungen in der Imhofhalle entführte die Besucher passend zum Showtanzthema in die unendlichen Weiten des Universums. Bedauerlich empfand die scheidende Vorsitzende, dass es keine große Garde und keinen Showtanz gegeben hatte. Die Gruppe der aktiven Tänzerinnen sei in den vergangenen Jahren auseinandergefallen. Das soll sich allerdings im nächsten Jahr wieder ändern, dafür konnten neue Interessenten gewonnen werden.

Faschingstermine am Wochenende: Das ist im Landkreissüden los

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Präsidentin: Tanja Merz (Präsidentin), Anja Grothe und Thomas Kerber (Vizepräsidenten), Daniela Dieckert (Schatzmeisterin), Sabine Fischer (Schriftführerin), Klaus Spatz, Maximilian Osterried, Christina Müller, Sebastian König, Wolfgang Müller, Manuel Fischer, Florian Osterried, Christina Müller (alle Beisitzer) sowie Franziska Lauterer und Christine Spieler (Kassenprüfer).