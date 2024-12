Fast 5000 Euro Schaden: BMW in Untermeitingen zerkratzt

Zu einer teuren Sachbeschädigung ist es in Untermeitingen gekommen. Laut Polizei wurde in der Jahnstraße in der Nacht von Montag auf Dienstag ein silberner BMW mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Kratzer erstreckt sich über die gesamte linke Seite des Fahrzeugs. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 4.600 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0. (mjk)

