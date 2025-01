Feuerwehr Untermeitingen hat ein großes Fest im Blick

Bei der Generalversammlung der Feuerwehr Untermeitingen blickte Vorsitzender Heinrich Grashei nicht nur zurück, sondnern erwähnte auch die Planung des 150-jährigen Gründungsfests, das am 4. und 5. Juli stattfindet. Das Jubiläum beginnt mit einem Festabend für Mitglieder, befreundete Feuerwehren und geladene Gäste. Am zweiten Tag sind alle Untermeitinger eingeladen, das Jubiläum auf dem Gelände der Feuerwehr zu feiern. Höhepunkt wird der Auftritt der Partyband „Solid Age“ aus Langerringen am Abend sein, die für ausgelassene Stimmung sorgen soll.

84 Einsätze für die Untermeitinger Freiwilligen

Jürgen Pech, Kommandant der Feuerwehr, präsentierte einen detaillierten Bericht über die Einsätze und Aktivitäten des Jahres 2024. Insgesamt gab es 84 Einsätze. Sie umfassten Wohnungsbrände, technische Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen sowie Unterstützungen bei der Versorgung erkrankter oder hilfloser Personen.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Vorsitzender Grashei würdigte die Verdienste von Claudia Jenkewitz und Erika Söldner für 25 Jahre Mitgliedschaft. Konrad Fischer, Volker Kreipl, Thomas Schmid, Paul Stork und Hermann Tönnesen wurden für 40 Jahre sowie Josef Knöpfle für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet.