Kurs für Laiendarsteller: Bekannte Regisseure geben Tipps

Wie schaffe ich es, die Energie und Emotionen der Schauspieler so zu lenken, dass sie das Publikum fesseln? Das war eine Frage, um die es jüngst bei zwei Kursen des Verbands Bayerischer Amateurtheater in Zusammenarbeit mit dem Theaterverein Laetitia ging. Tipps gab es in der Untermeitinger Imhofhallke von zwei hochkarätigen Trainern: Theaterregisseur und Autor Jürgen von Bülow schrieb unter anderem Drehbücher für bekannte Fernsehformate wie „Marienhof“, „Tigerentenclub“ und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Martin Pfisterer ist als Schauspieler, Sprecher und Lehrbeauftragter an Kunsthochschulen tätig.

Welche besonderen Fähigkeiten gefordert sind

In einem Teil des Seminars, das von dem Regisseur Jürgen von Bülow geleitet wurde, erhielten die Teilnehmer Einblicke in die Kunst des Regieführens und der Theaterinszenierung. Während sich Romane auf das geschriebene Wort konzentrieren und Filme durch die Kamera eine Vielzahl von Perspektiven nutzen können, lebt das Theater von der Unmittelbarkeit des Augenblicks und der direkten Interaktion zwischen Darstellern und Publikum. Genau diese Eigenheit des Theaters erfordert von einem Spielleiter besondere Fähigkeiten.

In exemplarischen Inszenierungen zeigte Trainer von Bülow den Teilnehmenden, wie wichtig eine sorgfältige Rollenbesetzung ist. Denn nur wenn die Charaktere überzeugend von den richtigen Schauspielern dargestellt werden, kann die Handlung glaubwürdig und kraftvoll auf der Bühne zum Leben erweckt werden. Es wurde deutlich, dass die Besetzung nicht allein von den technischen Fähigkeiten eines Schauspielers abhängt, sondern auch davon, wie gut er oder sie die Emotionalität und Tiefe der Rolle verkörpern.

Sinnliches und kraftvolles Sprechen durch bewusstes Atmen

Parallel dazu widmete sich Martin Pfisterer dem Thema Stimme und Sprechen. Das zentrale Anliegen von Pfisterer lag darin, durch gezielte Übungen die Grundlage für ein „sinnliches und kraftvolles Sprechen im Körpersystem“ zu verankern. Im Fokus stand dabei das bewusste Atmen, das als Schlüssel zu mehr Vertrauen, Leichtigkeit und Langsamkeit in alltäglichen sowie beruflichen Stress-Situationen dient. Pfisterer vermittelte, dass Atemkontrolle und Körperbewusstsein essenziell sind, um in herausfordernden Momenten nicht nur gelassen zu bleiben, sondern auch die eigene Stimme kraftvoll und präzise einzusetzen. Ein besonderes Augenmerk lag auf dem Übergang von der Alltagssprache zu den Gesetzen des Sprechens auf der Bühne. Pfisterer betonte, wie wichtig es ist, sich das Gewicht und die Substanz der Worte anzuvertrauen, statt sie unnötig überzubetonen. Die Worte sollen nicht bloß ausgesprochen, sondern förmlich durchlebt werden. Dies bedeutet, dass der Sprecher die Worte mit der richtigen Absicht und innerer Überzeugung erfüllt, ohne dabei künstlich oder übertrieben zu sein.

Theaterverein übt eine neue Komödie

Die Seminarreihe kam dem örtlichen Theaterverein äußerst gelegen. Zur Zeit befinden sich die Mitglieder des Ensembles mitten in den Proben für das neue Stück „Da blaue Kruag“, eine bayerische Komödie in drei Akten. Die Premiere des Stücks ist für den 16. November im großen Theater angesetzt. Interessenten können sich ab dem 16. Oktober ihre Eintrittskarten sichern.