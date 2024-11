Mit Spaß die Liebe zum Lesen wecken

Kurz nach den Herbstferien durften sich die Kinder der Grundschule Untermeitingen am Freitag auf ein ganz besonderes Leseereignis freuen. Rektorin Christiane Reismüller hat das Clowness Theater aus Augsburg (Kirstie Handel und Judith Gorgass) eingeladen, um im Rahmen des Bundesweiten Vorlesetages mit dem Stück „Der Bücherschatz“ an der Schule aufzutreten. Es ist ein Theaterstück über die Faszination für Bücher. Der Inhalt ist spannend aufbereitet und zieht die Kinder sofort in ihren Bann. Denn Oma und ihre Enkelin Glucks finden ein mysteriöses Buch, in dem sie auf erstaunliche Weise selbst die Protagonistinnen sind. Dabei werden sie auf eine Reise rund um die Welt und darüber hinaus geschickt – auf der Suche nach einem Schatz. Clowness berichtet, dass die Auftritte in den Schulen immer einen besonderen Reiz haben, da sie als Gäste zu den Kindern kommen und nicht umgekehrt. „Wir haben unterschiedliche Theaterstücke im Repertoire, die sich je nach Produktion für alle Bühnen eignen. Dabei liegt unser Fokus auf humorvollen, sprachlich vielschichtigen Geschichten, die die Lebenswirklichkeit der Kinder aufgreifen“ erzählt Kristie Handel.

Dass die Grundschule Untermeitingen das Motto `Liebe zum Lesen wecken´ gewählt hat, kommt den beiden Akteurinnen deshalb sehr entgegen. „Wir wählen Themen die uns am Herzen liegen wie Freundschaft, Anderssein, Kinderrechte, Heimat, Heimatlosigkeit, Überwindung von Angst, Mut und Sinn im Unsinn. Diese Themen gehören in die Lebenswirklichkeit der Kinder und wecken die Liebe zum Lesen.“

Clowness-Theater. Foto: Christiane Reismüller

Die Veranstaltung ist ebenso ein Angebot der Schule zum bundesweiten Vorlesetag. „Das Thema Leseförderung liegt uns sehr am Herzen,“ sagt Rektorin Reismüller. „Das war eine rundum gelungene Veranstaltung,“ schwärmt sie, auch weil der Auftritt kostengünstig den Kindern angeboten werden konnte, da die Gastspielförderung freier Kinder- und Jugendtheater in Bayern aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst ermöglicht wurde.

