Randalierer wird ins Bezirkskrankenhaus eingewiesen

In einer psychischen Ausnahmesituation befand sich offenbar ein Mann, der sich am Montag in Untermeitingen nicht mehr unter Kontrolle hatte. Laut Polizei fiel er gegen 8.15 Uhr am Lechring auf, als er vor einer Bäckerei und dann in einem Supermarkt allgemein gehaltene Drohungen gegen Frauen und Kinder aussprach. Außerdem trat er unkontrolliert um sich. Anschließend entfernte er sich zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung mit mehreren Streifenfahrzeugen wurde der Mann schließlich in Klosterlechfeld aufgegriffen.

Wegen seiner psychischen Ausnahmesituation wurde er in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und prüft mögliche Straftatbestände. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08232/9606-0 zu melden. (AZ)