Rollerfahrer nur mit Mofaführerschein unterwegs

Die Polizei hat am Freitagabend in der Lechfelder Straße in Untermeitingen einen 16-Jährigen auf einem Motorroller kontrolliert. Die mitgeführten Fahrzeugpapiere wiesen den Roller als Kleinkraftrad mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 Kilometern pro Stunde aus. Dafür hätte der Jugendliche zumindest die Fahrerlaubnis der Klasse AM benötigt. Er war aber nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung. Der Roller wurde zur Ermittlung der tatsächlichen Höchstgeschwindigkeit sichergestellt. Den Jugendlichen erwartet eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)

