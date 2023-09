Untermeitingen soll eine Stromtankstelle bekommen

Plus Der Gemeinderat wünscht sich eine Schnellladestation im Ort. Ein möglicher Standort ist auch schon im Gespräch.

Angetrieben vom Wunsch des Gemeinderates, die Ladeinfrastruktur für Elektroautos in Untermeitingen zu verbessern, hatte das Gremium Lukas Büttner von der Firma Energu in die vergangene Gemeinderatssitzung eingeladen, um sich seine Vorstellungen zur Machbarkeit anzuhören. Vom Wunsch der Kommune getragen, einen sogenannten Hypercharger zu installieren, referierte der Firmenvertreter schwerpunktmäßig zu diesem, nach heutigen Maßstäben, schnell ladenden System.

Als Standort für diese mit zwei Ladepunkten und einer Leistung von 300 Kilowatt ausgestatteten Säule präferierte Büttner den Platz hinter der Dorfladenbox. „Damit könnten wir auch attraktiv für Autofahrer von der B 17 werden“, resümierte Bürgermeister Simon Schropp. Eine Entscheidung wurde nicht getroffen, der Beschluss zum mindestens 20 Jahre laufenden Vertrag wurde vertagt.