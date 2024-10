Vier neue Ministranten starten in Sankt Stephan

Die Untermeitinger Pfarrgemeinde St. Stephan freut sich dieses Jahr über insgesamt vier neue Ministranten. Zur festlichen Einführungsmesse, die am Erntedank- und Pfarrfest am 6. Oktober gefeiert wurde, versammelten sich 19 Ministranten. In der Festmesse wurden drei neue Ministranten feierlich von Pfarrer Demel und der Pfarrgemeinde begrüßt und in die Untermeitinger Ministrantengemeinschaft aufgenommen. Eine neue Ministrantin war verhindert und wird nach der traditionellen Untermeitinger Ministranten-Übernachtung bei der Sonntagsmesse am 27. Oktober um 10.30 Uhr in der Kirche St. Stephan eingeführt. Die Untermeitinger Ministrantengruppe besteht nun aus 36 jungen Leuten, die sich regelmäßig treffen und austauschen. Foto/Text: Daniela Witt