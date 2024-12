Werkstattbesitzer bemerkt nächtlichen Einbruchsversuch

Zu einem gescheiterten Einbruchsversuch ist es in Untermeitingen gekommen. Am Donnerstag versuchte ein unbekannter Täter laut Polizei gegen 00.10 Uhr, in eine Autowerkstatt in der Daimlerstraße einzudringen. Da sich der Firmeninhaber noch in dem Gebäude aufhielt, bemerkte er den Einbruchsversuch und machte auf sich aufmerksam. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht. Bei der sofortigen Fahndung mit mehreren Polizeistreifen konnte er nicht geschnappt werden. An dem Gebäude ist ein Sachschaden von geschätzten 200 Euro entstanden. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieses Einbruchsversuches aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (mjk)

Einbruchsversuch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Untermeitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis