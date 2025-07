Unvergessliche Urlaubserinnerungen: Über versteckte Reiseziele und besondere Abenteuer

Noch knapp zwei Wochen, dann starten die Sommerferien in Bayern. Für viele Menschen immer noch die Hauptreisezeit. Ab in den Urlaub, ab in die Welt. Weg vom alltäglichen Stress, auf der Suche nach Erholung und Abwechslung. Ein Urlaub ist immer etwas Besonderes und manche Reise bleibt über Jahre hinweg im Kopf oder gar im Herzen in besonderer Erinnerung.

Wir haben unsere Leser aufgerufen, uns von ihren schönsten Urlaubserlebnissen zu berichten. Viele Erinnerungen haben die Redaktion erreicht, vier besondere Urlaubsmomente stellen wir nun bei einer Reise fast um den ganzen Globus vor. Über einen Geheimtipp in Italien führen die Erlebnisse über den Westen der USA zu den Inseln der Südsee und zum Nordkap.

Weit weg vom Massentourismus

Denkt man an Italien, kommt oft der Gardasee oder die Adriaküste als Urlaubsziel in den Sinn. Und damit auch überfüllte Strände und volle Cafémeilen. Doch es geht auch anders, wie Maximilian Trometer aus Zusmarshausen berichtet. Erst vor wenigen Wochen erlebte er seinen Traumurlaub in Italien, immerhin auf Platz zwei der deutschen Lieblingszeile im Ausland. Da ist es nicht leicht, ein Ziel abseits der Touristenströme zu finden. Die Trometers haben eines gefunden: Collio, „eine ganz liebreizende Hügellandschaft, die sich das italienische Friaul – Julisch – Venetien und das direkt angrenzende Slowenien teilen“, wie Maximilian Tromerter schreibt. Die Region ist bekannt für ihre traditionell produzierten Weißweine. Weinberge und malerische Dörfer beherrschen das Landschaftsbild. „Als Unterkunftsmöglichkeit wählten wir Agriturismo, wohnten im Weiler Mernico del Collio in dem alten Steinhaus „La casa degli ospiti“, ausgestattet mit alten venezianischen Möbeln. Das umfangreiche, täglich nach persönlichen Wünschen zubereitete Frühstück, nahmen wir unter einem Olivenbaum im 100 Meter entfernten Weingut ein“, berichtet der Zusmarshauser.

Icon Vergrößern Das Castello di Spessa ist Hotel, Weingut und Blickfang in der Region Collio Foto: Maximilian Trometer Icon Schließen Schließen Das Castello di Spessa ist Hotel, Weingut und Blickfang in der Region Collio Foto: Maximilian Trometer

Nächtigen wie Winnetou

Schon gut 15 Jahre ist der besondere Urlaub von Sabine Presnitz her. Mit Ehemann und Sohn ging es in den Westen der USA. Mit dem Mietwagen war das Trio aus Schwabmünchen auf Tour von Seattle nach Phoenix. Und für Günter Presnitz gab es eine besondere Überraschung. Denn der hatte im Verlauf der Reise Geburtstag. „Da mein Mann von der Geschichte und Kultur der Indianer beeindruckt ist, beschlossen mein Sohn und ich, ihm eine Übernachtung in einem Tipi zu schenken“, erinnert sich Sabine Presnitz. Ihr Mann wusste davon nichts und war dementsprechend überrascht, als ihm am Ende eines Besuchs in einem Indianerdorf ein Schlafplatz angeboten wurde. „Es war eine traumhafte Nacht mit einem unfassbar schönen Sternenhimmel“, erinnert sich Sabine Presnitz. Dabei war sie auch ein bisschen Stolz auf ihren Mann, der die Nacht trotz großer Angst vor Schlangen durchhielt. „Am Morgen gab‘s dann noch ein leckeres Frühstück von den Navajo-Indianern und für meinen Mann als Geschenk einen handgefertigten „Dreamcatcher“, erinnert sie sich.

Icon Vergrößern Eine Nacht im Tipi unter dem prächtigen Sternenhimmel im Westen der USA war für Sabine Presnitz ein unvergessliches Erlebnis. Foto: Sabine Presnitz Icon Schließen Schließen Eine Nacht im Tipi unter dem prächtigen Sternenhimmel im Westen der USA war für Sabine Presnitz ein unvergessliches Erlebnis. Foto: Sabine Presnitz

Auf den Spuren von Robinson Crusoe

Palmen am weißen Strand, sanfte Wellen, türkisblaues Meer. Szenen wie aus einem Traum. Oder aus „Meuterei auf der Bounty“ oder „Robinson Crusoe“. Die Verfilmungen der Klassiker fanden in der Südsee statt. Und das hat den Diedorfer Walter Pecher schon immer fasziniert. „Ich wollte da mal hin“, erklärt er. Da passte der 40. Hochzeitstag vor zehn Jahren ganz gut. Es sollte eigentlich eine Weltreise werden. „Doch davon riet uns das Reisebüro ab“, erinnert sich Pecher. Ein guter Rat, wie es sich herausstellen sollte. Denn so ging es gen Südsee. Von Tahiti aus schipperten die Pechers auf einem Katamaran zu den Inseln Moorea, Raiatea, Bora Bora und Huahine. „Das ist eine andere Welt“, erzählt Walter Pecher. Nicht so überlaufen wie die Karibik, aber mindestens genauso schön, urteilt der Diedorfer. Und auch immer für ein besonderes Erlebnis gut. „Nach der Taxifahrt vom Flughafen zum Hotel gab ich der Fahrerin ein Trinkgeld. Die warf das missmutig in die Konsole“, so Pecher. Erst später hat er erfahren, dass Trinkgelder dort verpönt sind. „In der Südsee sehen sich die Menschen verpflichtet, wenn sie etwas geschenkt bekommen, auch zurückzuschenken“, weiß er nun. Neben Tahiti könnte Walte Pecher auch von schönen Zeiten in Norwegen berichten.

Icon Vergrößern Vor zehn Jahren ging es für Walter Pecher aus Diedorf mit seiner Frau in einem Katamaran durch die Südsee. Hier liegt das Schiff in der Lagune von Bora Bora. Foto: Walter Pecher Icon Schließen Schließen Vor zehn Jahren ging es für Walter Pecher aus Diedorf mit seiner Frau in einem Katamaran durch die Südsee. Hier liegt das Schiff in der Lagune von Bora Bora. Foto: Walter Pecher

Mit dem Oldiebus zum Nordkap

Abenteuer planen können die Geigers aus Hiltenfingen auch. Die vierköpfige Familie machte sich mit Hund und „Lotty“ auf den Weg zum Nordkap. „Lotty“ ist ein 30 Jahre alter Oldtimer Camper, „der eigentlich schon für genug Abenteuer birgt“, so Julia Geiger. Die Familie ist viel mit dem Camper unterwegs, der Trip zum Nordkap sticht für die Mutter von zwei Söhnen aber heraus. „Norwegen hat uns schon immer fasziniert und war aufgrund der unberührten Natur, der unterschiedlichen und vielseitigen Landschaften, der Mitternachtssonne und der vielfältigen, besonderen Tierwelt schon immer ein absolutes Sehnsuchtsziel von uns“, erzählt Julia Geiger. Und es gibt einen weiteren Grund: Die Surfspots. Denn Julia und ihr Mann Martin Geiger stehen gerne mal auf dem Brett. „Da gibt es tolle Strände“, berichte Julia Geiger. Und der 9000-Kilometer-Trip hat sich nicht nur deswegen gelohnt. Fasziniert war die Familie, allen voran die Söhne John und Henry, auch von der Tierwelt, die sie erleben konnte. Von Elchen, Seeadlern über Orcas bis hin zu den seltenen Papageientauchern gab es viel zu sehen. „Und Lotty brachte uns die vielen Kilometer mit vielen unfassbar schönen Eindrücken und einzigartigen Erlebnissen im Gepäck sicher zurück nach Hause“, freut sich Julia Geiger.

Icon Vergrößern Mit dem 30 Jahre alten Camper "Lotty" geht es für Familie Geiger aus Hiltenfingen durch die Welt. Vergangenen Sommer stand Norwegen auf dem Plan. Foto: Julia Geiger Icon Schließen Schließen Mit dem 30 Jahre alten Camper "Lotty" geht es für Familie Geiger aus Hiltenfingen durch die Welt. Vergangenen Sommer stand Norwegen auf dem Plan. Foto: Julia Geiger

