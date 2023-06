Unwetter: Baum in Königsbrunn umgestürzt

Glimpflich davongekommen ist der südliche Landkreis Augsburg in Sachen Unwetter in der Nacht zu Freitag.

In Königsbrunn ist in der Eichenstraße gegen 22.45 Uhr ein Baum umgestürzt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Bobingen wurde aber niemand verletzt und es gab auch keinen größeren Sachschaden. "Ansonsten ist es hier einigermaßen ruhig gewesen", sagte ein Polizeisprecher.

Ähnlich das Bild im Bereich der Polizeiinspektion Schwabmünchen - auch hier gab es keine größeren Einsätze. "Lediglich die Unterführung an der Lechfelder Straße in Schwabbmünchen nahe der Schule stand unter Wasser, aber das kommt bei stärkeren Niederschlägen immer wieder mal vor", sagte eine Sprecherin. In anderen Teilen Bayern wütete das Unwetter zwar stärker, doch auch hier wurden bislang keine größeren Schäden gemeldet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Donnerstag eine Unwetterwarnung ausgegeben, die aber inzwischen wieder aufgehoben wurde. Durch den mit den Unwettern verbundenen Wetterwechsel ist es im Augsburger Land deutlich abgekühlt. Am Donnerstag war es noch über 30 Grad heiß, für Freitag erwartet der Wetterdienst "Wetteronline" nur noch Höchsttemperaturen von 24 Grad. Für das Wochenende sind keine Unwetter mehr angesagt. Es bleibt mit Temperaturen zwischen zwölf und 27 Grad sommerlich und vor allem am Samstag und am Sonntag soll es viel Sonnenschein geben.

