Von Mallorca bis Bayerischer Wald: Wo die Königsbrunner Urlaub machen

In der Bürgermeister-Wolfarth-Straße in Königsbrunn sitzen viele Menschen am Nachmittag im Außenbereich der Cafés und Restaurants. Einige suchen mit ihrem Nachwuchs am Schülerbrunnen Abkühlung. Die Urlaubssaison ist wieder da und damit auch die Frage nach den Urlaubsplänen. Für viele geht es in diesem Jahr weiter in Richtung Süden. Julia Borscz war mit ihrem Mann und den Kindern an einem beliebten Reiseziel. „Wir fahren jedes Jahr nach Mallorca, meine Eltern haben dort ein Haus“, sagt sie. Seit drei Jahren ist der Urlaub dort ein fester Bestandteil ihres Sommers. Inklusive Entspannen am Pool, Spaziergänge entlang der Strände und Erkunden der Hauptstadt Palma. Zuvor verbrachte die Familie ihren Sommerurlaub jedes Jahr auf Kreta.

Für das Ehepaar Tarasenko war die Insel Rab in Kroatien das diesjährige Reiseziel. Sie sind mit dem Auto dorthin gefahren. Auf Rab konnten die beiden die antike Altstadt erkunden, am Strand liegen und im kristallklaren Meer schwimmen. Elina Pampa ist mit ihrer besten Freundin nach Genua in Italien gereist. „Wir sind mit dem Flixbus hingefahren, das hat ungefähr zwölf Stunden gedauert“, sagt sie. Die lange Anfahrt hat sich gelohnt: Vor Ort konnten die beiden viele Sehenswürdigkeiten besichtigen und am Meer entspannen.

Urlaubspläne der Königsbrunner: regional statt international

Für einen entspannten Sommer muss es nicht immer weit weg gehen. Daniela Bartel war für zehn Tage mit der Familie im Bayerischen Wald. Dort konnten sie, ihr Mann und die drei Kinder die Natur beim Wandern genießen. Für die Kinder war das Reiten eine besondere Attraktion. Sadaf Monamadi hat in ihren bisherigen Sommerferien viele Ausflüge nach Augsburg gemacht. Mit ihrer besten Freundin war sie dort häufig einkaufen und in Restaurants essen.

Bei der Umfrage in Königsbrunn fällt auf, dass viele Menschen sagen, dass sie sich in diesem Jahr keinen Urlaub leisten können. Auch für Freizeitangebote in der Region müssen die Menschen mehr Geld in die Hand nehmen. Laut dem Bayerischen Amt für Statistik steigen im Freistaat im Juli 2025 die Preise für Freizeitangebote im Gegensatz zum Vorjahr. Eintrittspreise für Vergnügungsparks nehmen um 1,9 Prozent zu, Eintritte in Museen und Zoos werden um 4,4 Prozent teurer. Die Eintrittspreise für Schwimmbäder steigen um 5,4 Prozent.