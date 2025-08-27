Reiselust zur Ferienzeit: Wo die Bobinger Urlaub machen

An einem heißen Augusttag suchen viele Bobinger den Schatten unter gestreiften Markisen oder Bäumen am Straßenrand. Die Urlaubssaison ist wieder da und damit auch die Frage nach den Urlaubsplänen. Ein beliebtes Reiseziel der Bobinger fällt direkt am Anfang auf: Nicht nur Eberhardt Siegel verbrachte diesen Sommer mit seiner Familie ein paar Tage in Südtirol. „Da reisen wir schon seit 20 Jahren hin“, sagt der Bobinger. Vor Ort war die Familie viel zu Fuß unterwegs und hat in dem einen oder anderen Restaurant die kulinarische Vielfalt genossen.

Ein anderes Paar aus Bobingen zieht es ebenfalls nach Südtirol. Reiseziel ist das malerische Weindorf Marling. Wandern und Wellness stehen auf dem Programm. In der nahegelegenen Kurstadt Meran möchte das Paar ebenfalls vorbeischauen. Ein Urlaub in diesem Sommer liegt bereits hinter ihm. Eine Woche lang waren die beiden im Schwarzwald in der Gemeinde Baiersbronn, von wo aus sie zahlreiche Wanderungen unternehmen konnten.

Mit dem Auto in Richtung Meer: So machen Bobinger Urlaub

Stefanie Schlotthauer plant eine Reise mit dem Auto durch Österreich bis ins italienische Caorle, nördlich von Venedig. Mit der Familie möchte sie in Österreich wandern und in Italien am Meer entspannen. Einen weiteren Urlaub am Adriatischen Meer verbrachte Viktoria Keller mit ihren Eltern in Kroatien. Die Familie war mit dem Auto unterwegs und blieb eine Woche.

Ein deutlich weiter entferntes Reiseziel hatte Natalia Alramo. Für sie und ihre Familie ging es für einen Monat nach Erbil im Irak. Stefan Sailer verbrachte diesen Sommer seine Flitterwochen auf der beliebten Insel Kreta. Das Ehepaar blieb acht Tage auf der griechischen Insel im Mittelmeer und konnte die langen Strände und die vielfältige Natur genießen.