Dino-Show, Waldrundgang, Leonhardiritt – Tipps zum Wochenende

Waldspaziergang mit einer Forstinfluencerin, die Dino Show in Schwabmünchen besuchen oder doch lieber ein Konzert? All das ist am Wochenende im Augsburger Land möglich. Unsere Redaktion hat Tipps zu Veranstaltungen im Landkreis Augsburg zusammengetragen:

Wo es Musik auf die Ohren gibt

„Musical Memories“, also Höhepunkte aus bekannten Musicals, trägt das Orchester Divertimento zusammen mit dem Chor Cantiamo, am Freitag, 18. Oktober, in der Stadthalle Schwabmünchen um 19.30 Uhr vor. Im diesjährigen Konzert erklingen beliebte und vertraute Lieder aus bekannten Musicals wie „Kiss me Kate“ und „Elisabeth“.

Gospel, Musical, Pop bringen „La Occasio“ am Samstag nach Schwabmünchen : Ihr Konzert in der evangelischen Christuskirche beginnt um 19 Uhr, Einlass ist eine Stunden vorher.

Für einen „Lichtblick“ sorgt am Samstag Kabarettist Michael Altinger in der Singoldhalle Bobingen . Los geht‘s um 20 Uhr.

Pam Pam Ida und das Silberfischorchester kommen mit ihrem neuem Album „Nehmts mi mit“ nach Mittelneufnach . Beginn des turbulenten Abends im Gemeindezentrum ist um 19.30 Uhr.

Nach Königsbrunn kommt die Blechmafia. Die Musiker aus Nürnberg bieten in ihrem Programm „Kriminell“ eine Reise durch die dunklen Machenschaften in der Musik. Sie präsentieren Stücke wie Bernsteins „West Side Story“ oder die Filmmusik aus dem Film „Der Pate“. Das Konzert findet im Gemeindezentrum St. Johannes am Samstag, 19. Oktober, ab 19.30 Uhr statt.

Das Trio „Musique in Aspik“ kommt mit Gitarre, Akkordeon, Ukulele, Flöten, Geige unter anderem in den Kulturbahnhof buch 7 in Langweid am Lech . Die Musiker spielen für das Publikum deutsche Volkslieder der letzten Jahrhunderte. Mit dabei sind Auswandererlieder, Lieder von Weltentdeckern, Vagabunden. Die Veranstaltung findet am Samstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr statt.

Im Theaterhaus Eukitea in Diedorf tritt am Sonntag, 20. Oktober, das Duo „Into the Deep“ bestehend aus Filmkomponistin Martina Eisenbach & Andreas Hinterseher auf. Besucher dürfen sich auf Filmmusik und Reise-Erzählungen des weit gereisten Akkordeonisten von „Quadro Nuevo“ freuen. Als Gast ist Wolfgang Lohmeier mit dabei. Das Konzert dauert rund zweimal 55 Minuten inklusive Pause. Die Karten kosten regulär 32 Euro und ermäßigt 28 Euro. Schüler und Studierende zahlen 18 Euro. Ticket-Reservierungen sind per E-Mail an tickets@eukitea.de oder unter der Telefonnummer 08238/96474396 möglich.

In der Nordendorfer Kulturwirtschaft Walden ist die Berliner Singer-Songwriterin „Susa Berivan“ zu hören. Besucher hören dann Musik zwischen New Folk bis Indie, von Chanson über Blues. Die Sängerin tritt am Samstag, 19. Oktober ab 20 Uhr auf.

Die Friedberger Sopranistin Susanne Kapfer, Violinistin Nicole Ostmann und Pianistin Kaori Kashimoto bieten ein unterhaltsames Programm aus Wiener Liedern und Operettenmelodien in der Neusässer Stadthalle. Zur Kammermusik können Besucher ihren Kuchen genießen. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 20. Oktober, ab 14 Uhr statt. Karten kosten 28 Euro inklusive einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen. Der Vorverkauf findet im Rathaus Neusäss statt. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0821/4606130 oder per E-Mail unter kartenvorverkauf@neusaess.de.

Dino-Show in Schwabmünchen

In einer 80-minütigen „Dino Live-Show“ mit computergesteuerten, lebensechten kleinen und großen Dinosauriern, die speziell für diese Show angefertigt wurden, haben Kinder die Gelegenheit, fast echte Dinosaurier hautnah zu erleben: Von Dino Babys, die live auf der Bühne aus einem gigantischen Ei schlüpfen bis hin zum größten Räuber jener Zeit, dem T-Rex. Die Dino-Show findet am Sonntag, 20. Oktober, in der Stadthalle Schwabmünchen, um 14 Uhr statt. Tickets gibt es an der Tageskasse eine Stunde vor Beginn.

Alles rund um die Natur

Der Jägern und Försterin Batrice Jäger folgen in den sozialen Medien über 40.000 Menschen. Treffpunkt des gemeinsamen Rundgangs ist der katholische Waldkindergarten St. Walburga im Großaitinger Ortsteil Reinhartshofen , am Samstag, 19. Oktober, um 15.30 Uhr. Der Veranstalterin liegt besonders der Umbau des Waldes am Herzen, damit dieser auch in vielen Jahren noch schön ist. Sie empfiehlt festes Schuhwerk.

Die Gemeindebücherei Schwabmünchen veranstaltet am Sonntag, 20. Oktober, von 15 bis 16 Uhr im Rahmen der Woche der Büchereien einen Workshop mit dem Kinderbuchautor und Naturexperten Roland Beck, die sich insbesondere an Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren richtet. Der Eintritt ist frei. Um vorherige Anmeldung wird gebeten

Schnäppchenjagd auf dem Flohmarkt

In der Diedorfer Schmuttertalhalle sind alle richtig, die Kleidung in gutem Zustand für ihren Nachwuchs erwerben wollen. Das spart Geld und ist obendrein nachhaltig. Und jeder Elternteil weiß ja, wie schnell die Kleinen wachsen. Der Flohmarkt findet am Samstag, 19. Oktober, von 10 bis 12.30 Uhr statt.

Der Fischacher Markt mit Flohmarkt findet am Sonntag, 20. Oktober, statt. Die Verkaufsstände haben ab 9 Uhr und die Ladengeschäfte ab 13 Uhr geöffnet. Das Konzert des Musikvereins Fischach findet um 14 Uhr statt.

Leonhardiritt

Der traditionelle Leonhardiritt findet im Zusmarshausener Ortsteil Gabelbachergreut statt. Dabei wird ein schwerer Nagel aus Eisen um die Kirche gefahren. Deshalb findet während des Umritts auch eine Pferdesegnung statt. Der Leonhardiritt beginnt am Sonntag, 20. Oktober, um 14 Uhr. Die Andacht fängt bereits um 13.15 Uhr statt.