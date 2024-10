Das ist in der Bobinger Siedlung geboten

Einige Gelegenheiten, sich zu treffen und miteinander ins Gespräch zu kommen, wird es zwischen Mittwoch und Sonntag, 9. bis 13. Oktober, in der Bobinger Siedlung geben. Bernd Beigl vom Quartiersmanagement freut sich auf die Veranstaltungsreihe und hofft natürlich, dass die Siedlerinnen und Siedler das Angebot nutzen werden. Losgehen wird es am Mittwoch mit einem Roy-Black-Gedenktag in der Schlossbergschänke. Bei Kaffee und Kuchen mit passender Schlagermusik von Marek Schuster soll an den berühmtesten Sohn der Stadt erinnert werden. Beginn ist um 14 Uhr.

Am Freitag ab 19 Uhr wird das jährliche Schafkopf-Turnier - ebenfalls in der Schlossbergschänke - gespielt. Das Startgeld beträgt zehn Euro. Weitergehen wird es dann am Samstag, wenn ab 10 Uhr die Bobinger Siedlung zu einem großen Warenhaus wird. Beim großen Garagenflohmarkt wird es an vielen Stellen in der Siedlung Angebote zu bestaunen geben. Ziel des Flohmarktes ist nicht nur das Handeln mit gebrauchten Dingen. Ziel ist es auch, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung treffen und miteinander ins Gespräch kommen. Zum Abschluss schließlich findet dann am Sonntag in den Räumen des Quartiersmanagements im Wertachzentrum ab 11 Uhr eine Vernissage mit Musik zu einer neuen Bilderausstellung statt. Der Künstler ist Thomas Renkel.