Auto und Bus prallen zusammen

Ein Bus ist mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Am Dienstag kam es in der Schloßbergstraße in Scherstetten zu einem Verkehrsunfall, wie die Polizei berichtet. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein unbesetzter Linienbus die Schloßbergstraße in nördlicher Richtung und überholte einen Fahrradfahrer. Während dieses Überholvorgangs kollidierte der Bus frontal mit einem Auto, das von einer Seitenstraße eingebogen war, um die Schloßbergstraße in südliche Richtung zu befahren.

Durch den Zusammenprall geriet der Bus nach rechts, sodass der daneben fahrende 86-jährige Fahrradfahrer ausweichen musste und dabei stürzte. Sowohl der Radfahrer als auch der 62-jährige Fahrer des Autos wurden leicht verletzt und am Unfallort vom Rettungsdienst behandelt. Da der Autofahrer aus in diesem Fall untergeordneter Straße bei laufendem Überholvorgang eingebogen war, ermittelt die Polizeiinspektion Schwabmünchen gegen den Autofahrer wegen eines Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. (AZ)