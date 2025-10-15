Verlosung: „Das Publikum darf mitsingen“

Worauf kann sich das Publikum in Königsbrunn einstellen?

ANGELA DONDERER: Früher kamen wir eher von der Kirchenmusik, vom Gospel und Sacropop, nun kann man es eher als Austria-Pop bezeichnen. Wir lassen uns inspirieren von Peter Maffay, Udo Jürgens und Hubert von Goisern. Unsere Lieder sind mit eigener Handschrift versehen, so wie es zu jedem von uns passt. Spannend für das Publikum ist auch die Verschiedenartigkeit der Lieder. Wir versuchen jeden mit Gefühl mitzunehmen und bringen unsere eigenen Lebenserfahrungen in unsere Arbeit ein

Was macht das Auftreten als Chor nach Jahrzehnten immer noch interessant?

DONDERER: Wir haben viel Mitspracherecht, auch wenn das Arrangement hauptsächlich Dr. Reiter übernimmt. Er ist der musikalische Leiter des Chors. Die Stücke sind mehrstimmig geschrieben und auf uns persönlich zugeschnitten. Wir spielen auch alle interessante Instrumente und haben eigene Projekte. Ich darf verraten: Es ist auch ein neues Instrument mit dabei. Wir arbeiten auch mit vielen unterschiedlichen Formationen. Das macht unseren Chor so vielseitig und abwechslungsreich.

GERTRUD ROTHFELDER: Es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Dennoch haben wir alle ähnliches Alter und sind in einer ähnlichen Lebensphase. Das macht die gemeinsame Entscheidungsfindung für die Stücke und die gesamte Planung leichter.

DONDERER: Besonders Freude bereitet hat uns ein viertägiges Probenwochenende in Schwangau, bei dem uns der örtliche Trachtenverein seinen Proberaum zur Verfügung gestellt hat. Wir arbeiten dabei hart und professionell und haben alle viel Ehrgeiz.

Was waren die Höhepunkte Ihrer Laufbahn?

DONDERER: Wir hatten unser größtes Konzert in Dinkelscherben mit rund 1000 Zuschauern.

ROTHFELDER: Höhepunkte waren außerdem das Jubiläum in Ustersbach und der Auftritt im Amphitheater Mindelzell.

Wie haben Sie damals zusammengefunden?

KAROLA FIEBER: Ursprünglich stammen wir aus dem Kirchenchor Oberschöneberg und unser Chor besteht immer noch aus fünf Gründungsmitgliedern.

DONDERER: Ich bin nun auch bereits seit 20 Jahren dabei, habe den Chor auf einer Hochzeit gehört und dachte mir, ob wohl noch eine Flöte und eine Sängerin benötigt wird. Mich spricht an, wie die Art von Liedern gelebt wird, dadurch entstehen bei den Proben Emotionen, die wir durch unsere Musik transportieren.

Wie stellen Sie Ihr Programm zusammen?

DONDERER: Jeder von uns bringt Ideen ein und es sind auch Soli dabei. Dr. Reiter führt mit Rahmen und Einlagen durch das Programm. Im Übrigen darf bei uns auch das Publikum mitsingen.

Zur Person Die drei Interviewpartnerinnen sind eine Hälfte des Chors Jubilate. Angela Donderer lebt in Augsburg und ist als Trauerrednerin tätig, Karola Fieber ist in Rente und Gertrud Rothfelder ist Verwaltungsangestellte beim Museum Oberschönefeld, beide leben in Dinkelscherben. Zum Ensemble gehören noch Petra Reiter, Christina Spengler und Christoph Reiter.

Der Kulturverein Klik holt den Chor nach Königsbrunn. Das Konzert mit dem Titel „Die Welt braucht Lieder“ findet am 25. Oktober um 19.30 Uhr im Pfarrsaal „Zur göttlichen Vorsehung“ statt. Kostenlos miterleben können das die Gewinner der Verlosung des Kulturvereins Klik mit unserer Redaktion. Verlost werden fünf Mal zwei Karten. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Jubilate). Die Karten sind an der Abendkasse hinterlegt. Einsendeschluss ist Montag, 20. Oktober, 23.59 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)