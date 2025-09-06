Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Vermeiden Sie brennende Gefahr: Tipps zur sicheren Nutzung von Akkus

Landkreis Augsburg

Brandgefährliche Energiespeicher – so schützen Sie sich vor Brandgefahr durch Akkus

Immer wieder verursachen Akkus, vor allem beim Laden, Brände. Warum das so gefährlich ist und wie die Gefahr verringert werden kann.
Von Christian Kruppe
    • |
    • |
    • |
    Schwabmünchens Feuerwehrkommandant zeigt verschiedene Akkus. Von allen geht ein Brandgefahr aus.
    Schwabmünchens Feuerwehrkommandant zeigt verschiedene Akkus. Von allen geht ein Brandgefahr aus. Foto: Christian Kruppe

    Brände brechen in den meisten Fällen durch Elektrizität aus. Laut dem Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung traf das im Jahr 2023 auf rund ein Drittel aller Brände bundesweit zu. Ein großer Teil dieser Brände wiederum werde von Akkus, vor allem Lithium-Ionen-Akkus, verursacht. Diese sind vom Smartphone bis zum E-Auto nahezu überall verbaut und daher weit verbreitet. Auch im Landkreis Augsburg kommt es immer wieder zu Bränden, die durch Akkus ausgelöst werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden