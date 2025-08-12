Icon Menü
Vielfältiges Kulturprogramm in Schwabmünchen: Lesungen, Konzerte und mehr

Schwabmünchen

Ein großes Programm und eine ungewöhnliche Ankündigung

Hans Grünthaler von der Buchhandlung Schmid freut sich auf die Veranstaltungen des zweiten Halbjahrs und auf einen ganz besonderen Moment gleich zum Auftakt.
Von Reinhold Radloff
    Hans Grünthaler von der Buchhandlung Schmid präsentiert das neue Programm. Foto: Reinhold Radlloff

    Jetzt steht das neue Kulturprogramm der Buchhandlung Schmid für das zweite Halbjahr 2025 fest. Es bietet ein breites Spektrum an Veranstaltungen mit Lesungen, Kabarett und Konzerten bekannter und neuer Künstler.

