Der Traum vom eigenen Produkt: So will ein Wehringer mit seinem Start-up durchstarten

„2024 war für uns genau der richtige Zeitpunkt“, sagt Vitali Dell. Der 42-jährige Wehringer hat sich im vergangenen Jahr in der Produktentwicklung selbstständig gemacht. Die Planung dazu lief zu dem Zeitpunkt bereits seit fünf oder sechs Jahren. Dell studierte Luft- und Raumfahrttechnik. Nach einer Festanstellung bei einem Unternehmen für die Entwicklung von Standheizungen suchte er nach einem Weg, Expertise und Knowhow im Technologie-Bereich einzusetzen. Mit einem Bekannten gründete er gemeinsam die Dienstleistungs-Firma „Ayxess“ in Wehringen.

„Die Mitarbeiter haben alle einen klassischen Ingenieurshintergrund im Automobilbereich oder der Luft- und Raumfahrt“, sagt Dell. Das Team besteht aus fünf Personen; drei Geschäftsführern und zwei Mitarbeitern. „Es ist uns wichtig, dass die Mitarbeiter gut mitgehen“, sagt der Wehringer. Im Gegenzug möchte er Transparenz der Firmenleitung gewährleisten.

Von neuen Technologien und Startschwierigkeiten

Das Unternehmen arbeitet auch an Technologien zum Thema Wasserstoff. Um sich in dem Bereich zu vernetzen und in Zukunft weitere Kundenkontakte knüpfen zu können, ist das Start-up Teil des Netzwerks Wasserstoff der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben und Mitglied beim Wasserstoff Bündnis Bayern.

Neben Wasserstoff setze das Start-up auf konventionellere Bereiche wie Verbrenner, sagt Dell. Die Entwicklungen beim Wasserstoff seien stark von politischen Entscheidungen geprägt und bergen ein größeres Risiko. Besonders der Anfang in der Branche war schwer. „Das Schwierigste war, den ersten Kunden zu gewinnen“, sagt Dell. Der Aufwand in der Bürokratie habe sich zum Glück in Grenzen gehalten. Nach eineinhalb Jahren habe er sich gut etablieren und einige Kunden gewinnen können. Dell ist bei Ayxess für die Strategie und Entwicklung von Produkten tätig. Dafür spricht der 42-Jährige regelmäßig mit seinen Kunden über deren Strategie oder führt für sie Machbarkeitsstudien durch. Das Start-up betreut Kunden den Bereichen Automobil, Prozesstechnik, Wasserstoff, Medizintechnik und Luftfahrt.

Das eigene Produkt als Ziel

Die räumliche Nähe ist bei seiner Tätigkeit nur in Teilen entscheidend. Das Start-up arbeitet mit kleinen und großen Firmen in Deutschland und einem Unternehmen in Schweden zusammen. Dennoch sei es von Vorteil, mit regionalen Unternehmen zusammen Geschäfte zu machen. „Es ist immer praktisch, schnell irgendwo hinfahren zu können“, sagt Dell.

Vitali Dell rät neuen Gründern und Gründerinnen: „Verkauft nicht zu schnell Anteile an Investoren.“ Die Summen seien verlockend, aber es könne schnell passieren, dass man nach fünf Jahren nur noch einen Bruchteil der Firma besitze. Dell möchte mit „Ayxess“ einen unabhängigen Weg einschlagen. „Ein Produkt selbst zu entwickeln, ist das Ziel“, sagt Dell. Damit soll das Start-up in Zukunft über ein reines Dienstleistungsunternehmen hinaus gehen.

