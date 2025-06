Festzug führt zum Auftakt der Gautsch

Es ist schon mehr als 20 Jahre her, dass die Königsbrunner ihr traditionelles Volksfest, die Gautsch, mit einem Festzug eröffnet haben. Am vergangenen Freitag lebte die Tradition, auf Anregung von Marktleiterin Jutta Steinlen, wieder auf.

Wie früher führte den Zug ein Pferdegespann mit vier süddeutschen Kaltblütern an, wie früher gesteuert von Kutscher Gerhard Eggenmüller aus dem Landkreis Dillingen. Hinter dem Pferdewagen mit (leeren) Bierfässern zogen mehrere hundert Menschen – Mitglieder von über einem Dutzend Vereinen zeigten ein breites Spektrum ihrer Aktivitäten in Königsbrunn – zum Festplatz an der St. Johannes-Straße. Dort zapfte dann Bürgermeister Franz Feigl das erste Fass an und eröffnete damit das Volksfest, das erstmals 1967 zur Stadterhebung gefeiert wurde.

Was auf der Gautsch 2025 in Königsbrunn geboten ist

Bis Sonntag, 6. Juli, ist auf dem Areal – und auch im Luftraum darüber, bei den Heißluftballon-Wettfahrten am 5. und 6. Juli – einiges geboten. Insgesamt 16 Schausteller haben sich angemeldet. Das als Attraktion angekündigte „6D-Kino“ hat in letzter Minute abgesagt. Hier wären die 3D-Bilder mit zusätzlichen Spezialeffekten wie beweglichen Sitzen, Wind, Wasser, Licht und sogar Gerüchen kombiniert worden, um das Filmerlebnis intensiver zu gestalten

Am Mittwoch, 2. Juli, ist wie gehabt bis 20 Uhr Kinder- und Familientag, abends präsentieren dann Salvatore und Rosario italienische Schlager. Zum Tag der Betriebe am Freitag, 4. Juli, sorgen ab 19 Uhr die „Mercuries“ für Partystimmung. Am Sonntag, 6. Juli, gibt es – eine Premiere auf der Gautsch – ab 11 Uhr ein Darts-Turnier, untermalt von Partymusik.

Das ist neu auf der Gautsch 2025 in Königsbrunn

Noch eine Neuerung: Diesmal ist das gesamte Festgelände umzäunt. An den stark frequentierten Party-Abenden – also Freitag und Samstag am ersten sowie Donnerstag bis Samstag am zweiten Wochenende gibt es Einlasskontrollen, der Zugang wird auf drei Bereiche beschränkt. Es dürfen keine Getränke oder potenziell gefährliche Gegenstände wie Messer, Werkzeuge, Nagelfeilen mitgebracht werden, teilt die Stadt auf ihrer Homepage mit.

Frische Luft schnappen im Schnelldurchgang? Das ist im "Hupferl" möglich.

Am Eröffnungsabend sorgten die „Lumpenbacher“ für beste Partystimmung im Zelt. Sie brachten nicht nur junges Publikum auf den Biertischbänken zum Tanzen, sondern auch viele Besucher der reiferen Jahrgänge zwischen den Reihen und vor der Bühne. Ein gutes Signal für die Gautsch 2025. Am Samstag stand ein Königsbrunner Party-Heimspiel mit der lokalen Band „Fire Abend“ auf dem Programm, am Sonntag folgten Schlager und Blasmusik auf das Weißwurstfrühstück.

Partymusik für die Party zum Start der Gautsch liefern die Lumpenbacher.