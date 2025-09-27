Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Volksfest im Vergleich: Langenneufnach, Schwabmünchen und die Wiesn

Landkreis Augsburg

So schneiden die lokalen Volksfeste gegen das Oktoberfest ab

Zeitgleich zur Wiesn in München werden in Langenneufnach und Schwabmünchen Volksfeste gefeiert. Können sie mit dem größten Volksfest der Welt mithalten?
Von Karin Marz, Maximilian Czysz und Christian Kruppe
    • |
    • |
    • |
    Das Münchner Oktoberfest zieht die Massen an.
    Das Münchner Oktoberfest zieht die Massen an. Foto: Felix Hörhager, dpa

    Eine Jahreszeit, drei Volksfeste. Zum Anfang des Herbstes wird kräftig gefeiert. Die einen groß, die anderen eher klein. Das Münchner Oktoberfest ist die „Mutter aller Volksfeste“, zieht Millionen an. Beim Schwabmünchner Michaelimarkt sind die Besucherzahlen immerhin noch im fünfstelligen Bereich, während beim Oktoberfest in Langenneufnach in der Summe rund 3000 Gäste vorbeischauen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden