Zwei Heimspiele für die Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen

Die Drittliga-Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen beenden ihre Winterpause mit zwei Heimspielen am Wochenende. Was sich der Trainer ausrechnet.

Nach rund einem Monat Pause stehen für die Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen die nächsten Spiele in der Dritten Liga an: Am kommenden Samstag (18.30 Uhr) erwarten sie in der Halle der Leonhard Wagner-Schulen in Schwabmünchen das Team aus Sonthofen, bevor es am Sonntag ab 14.30 Uhr in der LWS-Halle gegen Dresden II geht.

Obwohl das Team aus Sonthofen mit 25 Punkten auf Platz vier und damit in der Tabelle vor dem Aufsteiger aus Kleinaitingen steht (16 Punkte/Platz 6), rechnet sich das Team von Trainer Peter Maiershofer was aus gegen die Allgäuerinnen: "Wenn ich an das Hinspiel zurückdenke, da waren wir sehr nervös, weil es unser erstens Auswärtsspiel war. Am Ende haben wir 1:3 verloren, aber da war mehr drin", so der Trainer. Dresden II liegt zwar mit nur zwei Zählern auf dem letzten Platz der Tabelle, aber Peter Maiershofer warnt davor, das Team zu unterschätzen: "Das ist so ein bisschen die Wundertüte der Liga, weil es eine Stützpunkt-Truppe ist, die vor allem aus Nachwuchs-Spielerinnen besteht. Die entwickeln sich schnell weiter, sodass das sicher kein Selbstläufer wird. Aber wenn wir in der Liga bleiben wollen, müssen wir so ein Spiel natürlich gewinnen."

Klassenerhalt bleibt das Ziel des FC Kleinaitingen

Denn der Klassenerhalt ist und bleibt das Ziel der Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen, obwohl man sich im sicheren Mittelfeld der Tabelle eingenistet hat. Peter Maiershofer: "Wenn wir das schaffen, können wir sehr zufrieden sein. Die bisherige Punkteausbeute ist prima, aber wir hätten auch noch den einen oder anderen Zähler mehr holen können. Gerade in den ersten Spielen in der neuen Liga waren wir häufig sehr nervös und haben Punkte liegen lassen, aber das ist für einen Aufsteiger auch nichts Ungewöhnliches. Unser Ziel ist es, noch stabiler zu werden." Die Belastung in der Dritten Liga sei natürlich auch durch die vielen langen Auswärtsfahrten höher geworden, "aber alle ziehen prima mit", so Maiershofer. Auch die Trainingsbeteiligung sei sehr gut, man sei fast immer komplett in den Übungseinheiten.

In der einmonatigen Pause haben die Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen, bei denen es keine personellen Veränderungen gibt, natürlich nicht die Hände in den Schoss gelegt. Mitte Dezember war das letzte Spiel des vergangenen Jahres, und schon nach Weihnachten wurde wieder trainiert. Am ersten Januar-Wochenende gab es ein zweitägiges Trainingslager, das mit einem kleinen Turnier abgeschlossen wurde. "Wir sind gut aus der Pause gekommen und haben im neuen Jahr ordentlich losgelegt", freut sich der Coach.