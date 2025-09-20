Selbstgemacht statt Massenware: Lena-Marie Schneider näht kindgerechte Textilien in der „Kleinen Mühle“

Die gläserne Nähwerkstatt der „Kleinen Mühle“ in Diedorf ist lichtdurchflutet. Stoffe stapeln sich im Schrank, Schnittmuster und halbfertig Genähtes liegen auf dem Tisch, bunte Garne hängen an der Wand. „Das hier ist mein Elternhaus. Früher war es tatsächlich eine Mühle“, sagt Lena-Marie Schneider. Ihr Mädchenname ist „Chaloupka“, was auf Deutsch „kleines Haus“ bedeutet. Ihr Mädchenname kombiniert mit der Geschichte ihres Elternhauses brachte den Markennamen „Kleine Mühle“ hervor, der heute für handgefertigte Textilien aus ihrer Nähwerkstatt steht.

„Ich habe eine Ausbildung zur Näherin in der Modefachschule Sigmaringen begonnen“, erzählt Schneider. Dort lernte sie die Grundlagen des Nähens, bis es sie in einen anderen kreativen Beruf – und hinaus in die Welt – zog: „Ich bin als Maskenbildnerin auf der Aida mitgefahren. Die Artisten und Tänzer habe ich mit Perücken, historischen Frisuren und künstliche Wunden versorgt. Und ich habe dort meinen Mann Patrick kennengelernt. Er hat die Programmierung für die Lichttechniker gemacht.“

Weniger Kreuzfahrt, mehr Kreativität: So kam der Diedorferin die Idee zur „Kleinen Mühle“

Heute lebt das Paar im beschaulichen Diedorf-Anhausen. Mit ihren Töchtern Isabelle (3) und Emilie (1) führen sie ein ruhigeres Leben. „Wir reden immer wieder über die Aida. Wir vermissen das Leben auf dem Kreuzfahrtschiff. Aber mit Kindern funktioniert das einfach nicht“, sagt Schneider. Obwohl es auf den Schiffen eine Kinderbetreuung gibt, ist es nicht erlaubt, als Angestellter das eigene Kind mitzunehmen. Was Schneider für die Töchter nicht aufgeben musste, ist ihre Kreativität. Ganz im Gegenteil: „Lange Zeit habe ich nicht genäht. Aber als ich mit einer gekauften Wickeltasche unzufrieden war, dachte ich: Ach, das kann ich doch selbst machen.“

Auch Müllvermeidung ist ihr ein wichtiges Thema: „Beim Kinderarzt durften wir die benutzten Windeln nicht wegschmeißen. Wir mussten sie in Plastiktüten nachhause mitnehmen und dort entsorgen. Die Tüten schmeißt man weg, wenn sie schmutzig sind“, erzählt Schneider. So kam sie auf die Idee, wiederverwendbare Wetbags zu schneidern. Das sind Beutel aus einem Öko-Tex 100-zertifiziertem Polyester mit PLU-Beschichtung, die nicht so schnell durchnässen. Patrick Schneider erklärt: „Dank der Beschichtung bleibt die Feuchtigkeit innen im Beutel. Egal, ob man zum Sport, ins Fitnessstudio oder ins Schwimmbad geht – oder eine nasse Windel dabeihat – man kann die nassen Sachen im Wetbag transportieren.“

So teilt sich das Ehepaar aus Diedorf die Arbeit

An der Kleinen Mühle ist auch Patrick Schneider beteiligt. Während seine Frau die kreative Arbeit leistet, betreut er den Onlineshop und kümmert sich um Logistik und Bürokratie. Verkauft werden die Produkte über einen Etsy-Shop und über die eigene Webseite kleine-muehle.de. Geliefert wird nicht nur nach Deutschland, sondern EU-weit. Vorproduziert wird nichts. Wenn eine Bestellung eintrifft, näht Lena-Marie Schneider das Produkt so, wie es der Kunde wünscht. Auch Personalisierung ist möglich, etwa durch aufgestickte Namen oder ein Monogramm, das Schneider mit ihrer Stickmaschine aufnäht.

Neue Ideen entwickelt das Paar gemeinsam: „Wir arbeiten gerade an einer schützenden Stoffhülle für Kältekompressen – dem Kleinen Tröster“, erzählt Lena-Marie Schneider. „Kühlbeutel aus der Kühltruhe sind oft zu kalt, um sie direkt auf empfindliche Kinderhaut zu legen. Außerdem kann es gefährlich sein, wenn Kinder die Pads anknabbern und die Kühlchemikalien in ihren Mund geraten. Mit einer flauschigen Hülle drumherum ist es sicherer.“ Ein anderes Projekt ist der Schwimmbad-Poncho: „Aus Handtüchern und Bademänteln winden sich Kinder schnell heraus und lassen sie herumliegen. Zieht man ihnen einen Poncho über den Kopf, dann sitzt er erstmal fest, ohne beim Spielen zu stören.“ Wer wüsste besser als junge Eltern, vor welchen Herausforderungen Familien im Alltag stehen – und wie man sie mit praktischen Produkten am besten bewältigt?

