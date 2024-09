Verkehrsunfall auf Lagerlechfelderstraße führt zu kurzzeitiger Vollsperrung

Auf der Lagerlechfelderstraße zwischen Untermeitingen und Schwabmünchen sind am Donnerstagmorgen mitten im Berufsverkehr zwei Autos, ineinander gekracht. Der Unfall ereignete sich laut Polizei kurz hinter dem Hotel Lechpark in Untermeitingen. Bei der Feuerwehrleitstelle ging ein Notruf ein, da zunächst unklar war, ob einer der Autofahrer in seinem Wagen eingeklemmt sei. Deshalb war neben der Polizei ein großes Feuerwehraufgebot vor Ort. Es kam zu einer kurzzeitigen Komplettsperrung der Lagerlechfelderstraße, die jedoch laut Markus Graf, dem Leiter der Schwabmünchner Polizei, bereits wieder freigegeben sein müsste.

Zum Unfall kam es wegen eines Vorfahrtverstoßes. Bereits im Frühling hatte es an einer vergleichbaren Stelle laut Polizei einen schweren Motorradunfall gegeben. Daraufhin war die Geschwindigkeit etwas heruntergesetzt worden. Nun ein erneuter Unfall von zwei Wagen, der allerdings deutlich glimpflicher ablief. Dieses Mal kam einer der Fahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, Landsberg am Lech. Der andere blieb laut Polizei nahezu unverletzt. (AZ)