Wahlplakate zerstört - wie angespannt ist der Wahlkampf im Landkreis Augsburg?

Sie sind vielleicht etwas altmodisch, dafür kaum zu ignorieren. Seit gut zwei Wochen hängen Wahlplakate entlang der großen Straßen im Augsburger Land gefühlt überall. Mit ihren Botschaften und Gesichtern erreichen die Parteien so auch diejenigen Wählerinnen und Wähler, die digitale Wahlwerbung nicht wahrnehmen. Kein Wunder also, dass sich rund vier Wochen vor der Wahl kaum mehr eine Laterne an zentralen Orten ohne Plakat findet. Das gefällt offenbar nicht jedem. Allein am vergangenen Wochenende seien über 50 Plakate der Grünen im Landkreis Augsburg beschädigt oder gestohlen worden, berichtet die Kreisvorsitzende der Grünen, Juliane Vinzelberg. Einzelfälle?

Marco Keitel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wahlkampf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wahlplakat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis