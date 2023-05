Waldberg

In Waldberg soll ein Haus für die Dorfgemeinschaft entstehen

Plus Gemeinschaftlich, engagiert, ehrenamtlich: So entsteht in Waldberg ein Dorfgemeinschaftshaus. In ihm könnte auch ein kleiner Dorfladen Platz finden.

Von Anja Fischer

Es war ein großer Tag für die Musiker der Waldberger Musikkapelle D'Schwarzachtaler, die Kirchengemeinde Waldberg und viele ehrenamtliche Helfer und Planer: Nach jahrelanger Planung konnte nun der Bauantrag für das Gemeinschaftshaus Kultur-/Musikschmiede Waldberg eingereicht werden.

Grund genug, um für eine kleine Feier zusammenzukommen und das Projekt der Öffentlichkeit vorzustellen. Ortssprecher Michael Spatz erklärte: "Neben dem Festplatz werden wir ein Dorfgemeinschaftshaus bauen. Geplant sind darin ein großer Veranstaltungsraum, der auch für die Musikproben genutzt werden kann, mit dazugehörigem Lager, eine Teeküche und drei Gemeinschaftsräume." In letzteren wolle man einen Jugendraum, ein Stüble oder einen Treffpunkt und vielleicht noch einen kleinen Dorfladen etablieren. Die Sanitärräume werden zudem auch von außen zugänglich sein, um sie bei Veranstaltungen auf dem Festplatz wie dem Radegundisfest mitnutzen zu können. Unter dem Dach des einstöckigen Baus werden zusätzliche Lager- und Technikräume entstehen.

