Die Chance in der Krise

Der Aufschrei wird groß sein: Im südlichen Landkreis verschwinden viele Hektar Wald. Schuld daran ist der Hagel, der vor knapp einem Jahr eine Schneise der Verwüstung zog. Dass die Schäden im Wald erst jetzt ans Licht kommen, ist kein Versäumnis der Forstexperten, sondern ein echtes Phänomen. Denn erst seit einigen Wochen wird das wahre Ausmaß der zum Teil hühnereiergroßen Geschosse klar. Die Folgen des Unwetters werden übrigens viele Kommunen noch beschäftigen: Dann nämlich, wenn es um die Verkehrssicherheit von betroffenen Bäumen geht.

Die Gefahr durch Borkenkäfer

Der Rundumschlag in den Wäldern tut weh. Aber er ist unumgänglich. Denn zu groß ist die Gefahr, dass der Borkenkäfer für noch größere Schäden sorgt. In der aktuellen Krise - wenn man den Zustand im südlichen Landkreis so bezeichnen will - steckt tatsächlich eine Chance: Sie beschleunigt den Waldumbau, der Not tut. Denn Trockenheit und Hitze des fortschreitenden Klimawandels setzen gerade den flachwurzelnden Fichten zu. Experten sind sich einig: Der frühere Brotbaum, der Retter in Zeiten der Holznot und ein forstwirtschaftliches Universaltalent, verdurstet in den kommenden Jahren. Es braucht dringend neue Baumarten, damit der Wald der Zukunft ein neues Gesicht bekommt.