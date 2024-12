Jahreskonzert des Musikvereins Walkertshofen

Ehrungen am Jahreskonzert des Musikverein Walkertshofen Am zweiten Adventswochenende fanden wieder die Jahreskonzerte des Musikvereins Walkertshofen statt. Zusammen mit den Musikern unternahm das Publikum einige gedankliche Reisen. Der Jugendchor entführte das Publikum mit „S.O.S.“ von ABBA in die 70 er Jahre, die Musikkapelle mit „Yesterday“ von den Beatles und „Joe Cocker“ in die 60er Jahre. In die Fantasiewelt wurden die Zuhörer mit „Star Wars“, gespielt von der Jugendkapelle, und „Cry oft he last Unicorn“, gespielt von der Musikkapelle, begleitet. Weihnachtliche Wünsche besang der Kinderchor mit dem „Weihnachtswünsche-Rap“. Auch wurden dieses Jahr wieder einige aktive Musiker für langjähriges Musizieren geehrt: für 10 Jahre Lara-Marie Kleber und Felicitas Drechsel, für 15 Jahre Pius Schmid, Magdalena Lidl, Judith Kraus und Paula Egger, für 40 Jahre Thomas Lehle. Besonders hervorzuheben sind Josef Seitz, der für 30 Jahre aktive Funktionärstätigkeit geehrt wurde und Adolf Hägele, der vom Bayerischen Blasmusikverband e.V. für 55 Jahre aktives Musizieren eine Ehrung erhielt. Herzlichen Glückwunsch.

