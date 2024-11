Walkertshofener Weihnachtsmarkt mit Musik, Schmankerln und Kinderprogramm

Vorweihnachtlich wird es am Vorabend des ersten Advents in Walkertshofen. Rund um das Lagerhaus findet am Samstag, 30. November, der Weihnachtsmarkt statt, den der Musikverein organisiert. Umgeben von Wiesen und mitten in der Natur am Ortsrand gelegen, bietet der Platz am Lagerhaus das passende Ambiente für den Weihnachtsmarkt.

Von 14.30 bis 21.30 Uhr werden für die Besucher nicht nur Essen und Getränke an den Verkaufsbuden angeboten, sondern auch adventliche Waren an verschiedenen Verkaufsständen. Das Sortiment reicht von Holzkunst, Advents- und Türkränzen, Schmuck und Kerzen bis Lederarbeiten, weihnachtlichen Geschenkkörben und Taschen. Vorführungen des Drechslerhandwerks gibt es außerdem von einem Drechsler, der auch seine Waren verkauft.

Auch für die jüngsten Besucher ist auf dem Walkertshofener Weihnachtsmarkt viel geboten: Freuen dürfen sich die Kinder auf den Besuch des Nikolauses, der gegen 17 Uhr mit seinem Begleiter Knecht Ruprecht Süßigkeiten verteilen wird. Zudem können die Kinder an verschiedenen Bastelaktionen im Lagerhaus teilnehmen und es wird Ponyreiten angeboten. Stimmungsvolle und weihnachtliche Lieder gibt es abwechselnd von der Musikkapelle, den Flötenkindern sowie den Alphornbläsern zu hören und attraktive Preise können bei einer Tombola gewonnen werden. Auch der Winzerglühwein, den die Walkertshofener Musiker von ihrer badischen Partnerkapelle Bleichheim beziehen, wird wieder angeboten.

Viele Vereine helfen zusammen

Verantwortlich für die Organisation der Veranstaltung ist der Musikverein, aber auch weitere örtliche Vereine beteiligen sich in einer Gemeinschaftsaktion am Weihnachtsmarkt. „Freuen würden wir uns über schönes Winterwetter wie im letzten Jahr, aber mit hoffentlich etwas weniger Schnee. Das Ambiente war zwar wirklich außergewöhnlich, aber die Auf- und Abbauarbeiten waren durch die Schneemassen sehr herausfordernd“, sagt Vorsitzende Michaela Müller.

Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Platz bei der Raiffeisenbank, auf dem öffentlichen Parkplatz bei der Abzweigung Richtung Mickhausen oder auf einer Seite der Hauptstraße. Um den Durchgangsverkehr nicht zu beeinträchtigen, wird die Hauptstraße im Bereich der Zufahrt zum Weihnachtsmarkt halbseitig mit einem Parkverbot ausgewiesen.