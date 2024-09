Wieso Königsbrunn kein Hotel im Industriegebiet und keinen Snackautomaten an der Schule will

Kein klassisches Hotel sollte es werden im Königsbrunner Industriegebiet im Süden. Fabian Zehner, Leiter der Bauverwaltung, erklärte im Bauausschuss: „Es ist kein Hotel zum Urlaub machen.“ Der Bauherr plane es viel mehr als kurzzeitige Unterkunft etwa für Menschen, die im Industriegebiet zu tun haben. Auch Büros will er in der Lilienthalstraße anbieten, außerdem drei Lagerhallen, Restaurantbetrieb und eine Duplex-Parkanlage. Die Frage sei, so Zehner, ob ein Hotel ins Industriegebiet passe. Die Verwaltung empfiehlt, den Antrag abzulehnen.

Marco Keitel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis