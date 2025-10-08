Bobinger Briefmarkenverein kurz vor dem Ende - Walter Högg berichtet über die Gründe und wie es weiter geht

Spricht man Walter Högg auf Briefmarken an, ist er direkt Feuer und Flamme. Der gebürtige Augsburger lebt in Wehringen und ist Mitglied des Vereins „Briefmarkenfreunde Bobingen.“ Auf diesen wurde er in den 1980er Jahren aufmerksam. Seine Leidenschaft für das Sammeln von Briefmarken wurde schon früher geweckt. Aber nun steht sein Verein kurz vor dem Ende.

Högg ist 1941 geboren und hat in den späten 1940er Jahren angefangen Briefmarken zu sammeln. „Ich habe als junger Mensch von meinen Eltern ein Album geschenkt bekommen, in dem die Marken vorgezeichnet waren und man die Marken selbst einkleben konnte“, berichtet Högg. Seit über 75 Jahren sammelt der 84-Jährige Briefmarken. In den 1960er Jahren wurde er Mitglied des Gögginger Briefmarkenvereins. Nach seinem Umzug nach Wehringen trat er dem Bobinger Briefmarkenverein bei. „Wir waren damals sehr aktiv und es gab eine anständige Anzahl an Mitgliedern. In den früheren Jahren hat es sogar eine eigene Jugendgruppe gegeben“, sagt Högg.

Bobinger Briefmarkensammler: „Es ist eine Beschäftigung mit der Geschichte“

Bei einem Treffen des Bobinger Briefmarkenvereins wird heute selten getauscht. „Tauschen kommt heutzutage fast nicht mehr vor. Wenn ich eine Briefmarke brauche, dann kaufe ich die einfach“, sagt der 84-Jährige. Jeder Sammler hat sein eigenes Gebiet. „Es gibt Leute die sammeln Länder, also Deutschland, Österreich, Dänemark, Schweiz. Es gibt aber auch Leute, die sammeln bestimmte Gebiete“, berichtet Högg. Ein Mitglied im Verein war ein sogenannter Motivsammler und bei der Handelsmarine. Nach seiner Rückkehr hat er sich speziell auf Schiffe konzentriert.

Högg ist fasziniert von Briefmarken, weil sie einen Teil der Geschichte abbilden. „Der Sinn der Marken ist Leistungen von bestimmten Personen darzustellen.“ Es gibt Briefmarken, welche die Ankunft Kolumbus in Amerika abbilden und zum Jahrestag des Ereignisses ausgestellt wurden. Högg empfiehlt das Sammeln von Briefmarken. „Es ist eine Beschäftigung mit der Geschichte. Weil auf den Briefmarken viel von unserer Vergangenheit dargestellt ist. Man lernt also durch die Briefmarken unheimlich viel über die Geschichte.“

Mitgliederanzahl sinkt bei den Briefmarkenfreunden

Sehr interessant findet Högg die Briefmarken, bei denen es zu Fehlern kam. „Es gibt bestimmte Marken, die durch Druckfehler Auffälligkeiten aufweisen“, sagt Högg. Durch Fehldrucke kommt es dazu, dass sich die Farben verändern und dasselbe Motiv in verschiedenen Ausführungen vorhanden ist. „Sowas ist dann interessant, wenn bei der gleichen Marke einmal die Mütze dunkel ist und in der anderen Ausführung hell.“ Besonders wertvoll sind Briefmarken, die ohne Zustimmung der abgebildeten Personen abgedruckt wurden. Von der Schauspielerin Audrey Hepburn gibt es eine solche Briefmarke. Das Herausgeben dieser Marke wurde von deren Familie untersagt und nach kurzer Zeit gestoppt. „Die paar Marken, die trotzdem rausgekommen sind, haben dadurch einen hohen Preis“, sagt Högg.

In den vergangenen Jahren ist die Mitgliederanzahl der „Briefmarkenfreunde Bobingen“ gesunken. „Briefmarkensammeln interessiert die jungen Leute nicht so sehr wie die Älteren. Heute sammeln viele nur deshalb, weil sie von den Eltern was bekommen haben“, sagt Högg. Im Verein gebe es Experten, die Briefmarken und Münzen prüfen und deren Wert schätzen können. Der Briefmarkenverein versucht bis zum Ende des Jahres Mitglieder zu gewinnen. „Sollte sich aber nichts ändern, wird sich der Briefmarkenverein Bobingen wohl auflösen müssen“, sagt Walter Högg. Am 9. November um 9 Uhr treffen sich die „Briefmarkenfreunde Bobingen“ das nächste Mal im unteren Schlösschen in Bobingen und laden Interessierte herzlich ein.