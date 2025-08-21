Icon Menü
Was ist Kin-Ball? Ein Selbstversuch beim TSV Bobingen

Landkreis Augsburg

Schon von Kin-Ball gehört? Das steckt hinter dem außergewöhnlichen Teamsport

Beim Kin-Ball steht der Teamgeist im Vordergrund. Ein Selbstversuch beim TSV Bobingen mitten im Spielgeschehen.
Von Liane Brosig
    • |
    • |
    • |
    Liane Brosig probiert die Sportart Kin-Ball beim TSV Bobingen. Gerade übt sie den Aufschlag.
    Liane Brosig probiert die Sportart Kin-Ball beim TSV Bobingen. Gerade übt sie den Aufschlag. Foto: Andreas Lode

    Als Tobias Wolf den Ball mit einer Pumpe aufbläst, bekomme ich bereits ein mulmiges Gefühl: Es ist keine so gute Idee, einen Teamsport mit dem weltgrößten Spielball ohne Erfahrung zu spielen, denke ich mir. „Doch kein Grund zur Sorge“, beruhigt mich Tobias, denn der Ball ist zwar mit einem Durchmesser von 1,22 Meter sehr groß, aber dafür nicht schwer. Und ehe ich mich richtig versehe, geht es auch schon los.

